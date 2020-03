Sancionado en Palencia por salir a la calle a pasear un perro de peluche

En este estado de alarma que vivimos en todo el País hay personas que no llevan bien ver limitada su libertad de movimientos. Hay quien tira de picaresca yendo a todas partes con una bolsa de supermercado del brazo, incluso sacando la bolsa con alimentos dentro desde su propia casa. Un asunto que resultaría incluso cómico si no nos fuese por que todos estamos en esta situación de peligro de contagio.

Hoy en Palencia un hombre ha ido “mas allá”en su intento por acceder a la calle siendo ya de noche. Con centros de alimentación cerrados, y estancos , a esta individuo se le ha ocurrido la “brillante idea” de intentar engañar a la Policía Nacional saliendo de su domicilio con un perro de peluche. No sabemos si no encontró otra estratagema o simplemente no se lo pensó muy bien.

Un engaño que no ha pasado desapercibido para una patrulla que circulaba en ese momento por la Calle Marqués de Santillana de la capital palentina, tal y como la asociación JUSAPOL ha denunciado en sus redes sociales.

El vídeo muestra el momento en el que los agentes le dan el alto y comienzan a pedirle explicaciones , ante la atónita mirada de los vecinos que no pueden creer esta surrealista situación.

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policía... NO nos engañas y además serás sancionado.



Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

La idea le costará de momento una multa. Seguramente se lo pensará dos veces antes de volver a intentar salir a la calle sin motivo.