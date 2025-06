Juanma Castaño escucha el discurso de Simeone tras caer en el Mundial de Clubes y hace esta reflexión: "Hay que abrir el melón que nadie se atreve"

El Atlético de Madrid dijo adiós al Mundial de Clubes en la fase de grupos pese a ganar en el tercer partido al Botafogo 1-0, con un gol de Griezmann. Los rojiblancos se marchan con seis puntos en tres partidos, condenados por la goleada que le metió el PSG en el estreno del torneo, contra el que cayó 4-0 con una pésima primera parte. Además, también le perjudicó mucho la sorprendente derrota de los de Luis Enrique contra el Botafogo.

EFE EVE6411. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 23/06/2025.- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, reacciona este lunes, a un partido del Mundial de Clubes entre el Atlético de Madrid y Botafogo en el estadio Rose Bowl en Los Ángeles (Estados Unidos). EFE/Ángel Colmenares

El Atleti se lleva del torneo 24 millones de euros: 20 millones por participar y 2 por victoria. El ganador del Mundial se lleva 80 millones de euros pero, si hubiera pasado a octavos, se hubiera llevado 7,5. Y dice adiós después de haber acabado terceros en Liga, sin poder pelear el liderato al Barcelona y al Real Madrid en las últimas jornadas; y tras caer en la Champions League contra el Real Madrid , en los octavos de final.

la crítica de juanma castaño a simeone

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, fue muy crítico con el Cholo Simeone tras sus palabras después de caer eliminado en el Mundial de Clubes:

"La temporada ha terminado francamente mal. Cuando he seguido la entrevista del Cholo Simeone en DAZN, ha dicho una frase que puede definir un poco lo que ha sido el Atlético de Madrid también este año, aunque él la dice sobre los árbitros. (Simeone: "Más de lo mismo, tranquilidad, nosotros tenemos más que claro lo que tenemos que mejorar y todo esto nos ayuda para poder mejorar"). 'Más de lo mismo', ese es el problema, que lo de este Mundial ha sido otra vez más de lo mismo. Y luego una afirmación del Cholo con la que no sé si está de acuerdo la afición del Atlético de Madrid. (Simeone: "Orgulloso del trabajo de los chicos, dimos absolutamente todo lo que tuvimos, ganamos de tres partidos dos y tristemente no quedamos fuera"). Eso no vale, no vale, el Atlético de Madrid no puede quedar apeado de esta fase de grupos en el Mundial de Clubes, aunque haya ganado los dos partidos porque hoy lo ha ganado, pero no ha ganado el partido como lo tenía que ganar. Con lo cual, el partido es una derrota, es una derrota para el Atlético de Madrid y así se tiene que vender. No escondamos esto con los seis puntos o con el error del árbitro, porque el partido para el Atlético de Madrid, aunque en el marcador sea un 1-0, es una derrota más de esta temporada. Y decir otra cosa es mentir. Y el club tiene que analizar, pensar y a lo mejor abrir melones que se abren en otros clubes y que en Atlético de Madrid no hay narices a abrir. Y todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. ¿Cómo sale el Cholo Simeone de la temporada? ¿Cómo afronta el Cholo Simeone el año que viene? Es evidente que lo ha dado todo al Atlético de Madrid, pero ¿puede crecer más el Atlético de Madrid así, competición tras competición, con este tipo de argumentos y de penalidades? Que si el doble toque, que si el árbitro, que si esto, que si lo otro... Es que siempre pasa algo. Siempre pasa algo en los momentos claves".