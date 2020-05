Coronavirus | Numerosas personas se concentran en el Barrio de Salamanca para protestar contra Sánchez

20.29h Numerosas personas se concentran en la calle Núñez de Balboa de Madrid para protestar contra el Gobierno, con fuerte presencia policial para evitar posibles disturbios.

18.40h BARCELONA | Torra pide que Barcelona y la zona metropolitana pasen a la "fase 0,5"

Entre las medidas de relajación que propondrán está que los ciudadanos puedan ir a establecimientos comerciales sin cita previa. LEER MÁS

18.20h | Abascal destapa el "chantaje" de Iglesias con las residencias: "No tiene límites"

El líder de Vox, Santiago Abascal, considera que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha hecho "chantaje" con sus últimas declaraciones sobre las residencias. LEER MÁS

18.00h INTERNACIONAL | Crecen los fallecidos en Italia con 262 nuevos en el último día

Después de una semana por debajo de los 200 fallecidos ya son 31.368 desde el inicio de la crisis. LEER MÁS

17.45h BOLSA | Las Bolsas naufragan entre malas previsiones del BCE y la Reserva Federal

El índice Ibex 35 ha bajado un 1,3 por ciento hasta 6.545 puntos. LEER MÁS

17.30h RELIGIÓN | Intervención extraordinaria del Santo Padre para el Líbano

El Papa Francisco ha seguido en los últimos meses la situación de este país, por lo que ha decidido enviar a la Nunciatura Apostólica 200.000 dólares para sostener 400 becas. LEER MÁS

17.10h SEVILLA | ¿Qué debo hacer si no he podido pasar la ITV por la cuarentena?

Aquí te explicamos lo que ocurre si no has podido pasar la ITV durante esta cuarentena y las nuevas medidas que te encontrarás cuando vayas. INFORMA COPE SEVILLA

16.50h MÁS MADRID | El San Isidro más atípico celebrado desde casa

Podrás disfrutar de varios actos a través de Youtube, donde encontrarás un programa especial para celebrar este día. LEER MÁS

16.32h INTERNACIONAL | El Reino Unido registra 428 muertes por coronavirus y 3.446 nuevos contagios

Entre los trabajadores de la sanidad y cuidadores, el tanto por ciento de prevalencia de la enfermedad se eleva hasta el 1,33 %. LEER MÁS

16.28h TRECE AL DÍA | Natalia, la pequeña con fallo intestinal de la que todos tenemos una lección que aprender

En 'TRECE al día', te contamos la historia, una niña con 9 años y fallo intestinal que ha elegido ser feliz. NUPA surgió hace trece años para atender a pequeños como ella. PUEDES VERLO AQUÍ

16.18h RELIGIÓN | La fe en tiempos de coronavirus: "Si rezamos y luego nos saltamos el confinamiento no hacemos nada"

Juan Carlos Ramos responde cada jueves a las preguntas sobre fe y coronavirus que mandan los oyentes de COPE. PUEDES VERLO AQUÍ

16.06h MEDIODÍA COPE | Antonio Herraiz: "Hay que seguir en alerta también contra los bulos como los del socialista Simancas"

El copresentador de 'Mediodía COPE', Antonio Herraiz, repasa las declaraciones del diputado sobre los datos de Madrid en el ránking de regiones con más letalidad. ESCÚCHALO AQUÍ

16.04 MEDIODÍA COPE | Jesús y Paloma, los novios que están dispuestos a casarse sí o sí en menos de un mes

La novia explica en 'Mediodía COPE' que “será raro ver a la gente con mascarilla pero bueno, será algo para recordar seguro”. ESCÚCHALO AQUÍ

15.47h | El Gobierno y las autonomías dejan para antes del verano planificar el nuevo curso

Para la Fase 2, el Ministerio también ha señalado que las comunidades pueden organizar actividades voluntarias de apoyo y de refuerzo para los alumnos que lo necesiten. LEER MÁS

15.31h BARCELONA | Nissan prevé cerrar su planta de Barcelona

El objetivo de la marca es convertirse en un fabricante de automóviles más pequeña y eficiente. LEER MÁS

15.29h TELEVISIÓN | Iñaki López asegura que Madrid tampoco pasará de fase esta semana

El periodista y presentador de la Sexta Noche, Iñaki López, además ha asegurado que Castilla-La Mancha y Valencia sí pasarían de fase. LEER MÁS

15.01 | LÍNEA EDITORIAL: La pandemia y las pandemias. La oración, la penitencia y las obras de caridad constituyen una respuesta de todos los creyentes para pedir a Dios que preserve a la humanidad SIGUE LEYENDO

14.53 | Soto a Simancas: “Despreciable representante de la peor clase política”

El contundente mensaje de José Manuel Soto a Rafael Simancas tras acusar al PP de las muertes por coronavirus: “Despreciable representante de la peor clase política” SIGUE LEYENDO

�� @SimancasRafael en @DebatAlRojoVivo: Es tiempo para la responsabilidad, la unidad y la lealtad.



El PP se siente más cómodo en la destrucción que en la construcción. Esto no es responsable.#AhoraTocaLucharJuntospic.twitter.com/jF7AHaSbFp — PSOE Congreso (@gpscongreso) May 13, 2020

14.51 | Torra pide que Barcelona y la zona metropolitana pasen a la "fase 0,5"

La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha anunciado este jueves que esta semana pedirán al Gobierno que la región sanitaria de Barcelona y la de las zonas metropolitanas norte y sur, pese a estar en la fase 0, puedan flexibilizar algunas medidas. SIGUE LEYENDO

14.50 | Consuelo Llobell, fallera mayor de Valencia: ''Han muerto muchas personas y merecen un respeto''

COPE Valencia entrevista a la fallera mayor tras la suspensión definitiva de las Fallas 2020 SIGUE LEYENDO

14.48 | Salvador Illa asegura que el cambio de fase no es una evaluación de la gestión sanitaria de cada a utonomía

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha insistido este jueves en que el progreso de los territorios de fase en la desescalada no supone, "en ningún caso, una evaluación de la gestión sanitaria" que han hecho las comunidades autónomas de la pandemia de coronavirus.

Lo ha dicho el ministro en su comparecencia semanal en la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que ha afirmado que, aunque se haya trabajado muy bien, hay circunstancias y criterios que desde el punto de vista sanitario se deben tener en cuenta para evolucionar en la desescalada, como son los datos epidemiológicos, la movilidad y la preparación de las capacidades sanitarias. SIGUE LEYENDO

14.44 | La socialista Chivite aprueba ampliar el Consejo Navarro del Euskera en plena pandemia

Navarra, al igual que el resto de España, está inmersa en la crisis sanitaria y económica que está suponiendo el coronavirus. Pese al preocupante panorama que se presenta desde el Gobierno de Navarra, presidido por María Chivite, se ha aprobado nombrar un nuevo cargo en el Consejo Navarro del Euskera. SIGUE LEYENDO Informa COPE Pamplona

14.41 | Francia lanza un plan de ayudas para la industria turística de 18.000 millones

El Gobierno francés ha anunciado este jueves un paquete de préstamos y fondos de 18.000 millones de euros para reflotar la industria turística y ha adelantado que si se mantiene la tendencia actual de contagios, los bares y restaurantes podrían retomar su actividad a partir del 2 de junio en las áreas menos afectadas por la pandemia, lo que en principio deja fuera a París.

El primer ministro, Edouard Philippe, ha desvelado esta medida "sin precedentes", con la que el Ejecutivo espera ayudar a la subsistencia de un sector que emplea a un millón de personas en Francia. Unas 62.000 empresas ya se han beneficiado de 6.200 millones de euros en préstamos garantizados por parte del Estado, en un contexto que el dirigente ha descrito como "el mayor desafío de la historia moderna".

14.15 | Agentes ambientales voluntarios reparten los libros que se dejaron los niños en los colegios

La Xunta de Galicia ha informado de que agentes voluntarios de las brigadas de la Conselleríade Medio Ambiente, Territorio e Vivenda están repartiendo ya a domicilio los libros y otro material escolar que los alumnos de los colegios de la provincia de Lugo se dejaron en sus respectivos centros como consecuencia de la declaración del estado de alarma y la repentina suspensión de las clases. SIGUE LEYENDO Infiorma COPE Lugo

14.00 | Sanidad no ve que los paseos de niños hayan causado más contagios en menores

Fernando Simón no cree que haya provocado un aumento del número de contagios de coronavirus en menores, ya que el incremento de casos es proporcional en todos los grupos de edad SIGUE LEYENDO

13.45 | El dardo de Simancas y las críticas a las mascarillas FFP2; Ayuso se convierte en diana de la izquierda

Mientras el gobierno pide unidad y lealtad a la oposición, por otra el ejecutivo de Sánchez ha sacado la artillería pesada para atacar al PP, conviertiendo en el centro de la diana a Isabel Díaz Ayuso, quien se encuentra en el segundo lugar de la lista de los políticos mejor valorados en la crisis del coronavirus, según el último barómetro de ABC/GAD3 del pasado 4 de mayo (por detrás del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida). SIGUE LEYENDO

13.37 | ////AMPLIACIÓN//Los posibles rebrotes de coronavirus dependen del comportamiento de los ciudadanos, no de la inmunidad

Fernando Simón, ha asegurado que los posibles rebrotes de coronavirus que puedan ocurrir en España van a depender del comportamiento que durante estas semanas tenga la población SIGUE LEYENDO

13..35 | La Delegación del Gobierno enviará policías al barrio de Salamanca para evitar protestas contra el Gobierno

La Delegación del Gobierno en Madrid ha informado que prepara un dispositivo policial para evitar las aglomeraciones en las calles como las vividas en los últimos días en las protestas contra el Ejecutivo en la calle Núñez de Balboa de la capital. SIGUE LEYENDO

13.34 | Supera el coronavirus con 89 años y lo celebra bailando

Estamos viviendo momentos realmente difíciles. La crisis generada por el coronavirus ha golpeado a miles de familias de todo el mundo. Muchas personas, principalmente ancianos, han sucumbido al virus, para mayor dolor ni siquiera han podido recibir el último adiós como merecían. Sin embargo, en este tiempo, también estamos conociendo historias realmente emocionantes y que merecen ser contadas. Son vivencias que reflejan el tesón, la superación, el positivismo y sobretodo las ganas de vivir y que merecen ser contadas. Una de esas emotivas historias que nos está dejando el COVID – 19 la protagoniza Ana María. SIGUE LEYENDO Informa COPE Málaga

13.33 | Salamanca, el tercer distrito de Madrid con más sanciones por el estado de alarma

Estos datos coinciden con el aumento de las protestas contra el Gobierno central en algunos puntos de este distrito SIGUE LEYENDO

13.58 | El líder del PP, Pablo Casado en Twitter: "El Gobierno solo acierta cuando rectifica. Otra vez nos da la razón tarde y admite que hay leyes que garantizan la protección sin estado de alarma."

El Gobierno solo acierta cuando rectifica. Otra vez nos da la razón tarde y admite que hay leyes que garantizan la protección sin estado de alarma. Pasó con el luto, la desvinculación de los ERTE, liquidez empresarial, exención a los autónomos, actividad parlamentaria y de prensa pic.twitter.com/ZTvNtzCzkv — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) May 14, 2020

12.50 | Los falleros lo tienen claro: hay que disfrutar las Fallas como todos queremos no con 27.000 muertos en España

SIGUE LEYENDO Informa COPE Valencia

12.40 | Rufián echa en falta a la Policía en las manifestaciones de "pijos": Si llevaran esteladas, les muelen a palos"

El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, considera que en las protestas contra el Gobierno que se están realizando a diario en el barrio de Salamanca de Madrid no se cumplen las restricciones sanitarias y echa en falta la intervención policial frente a los que define como "pijos". "Si llegan a llevar esteladas, les muelen a palos", ha ironizado.

12.30 | Sanidad publica que País Vasco tiene un número de posibles casos de coronavirus similar a provincias en fase 0

Cifras que muestran el número de casos sospechosos de coronavirus en los tres territorios SIGUE LEYENDO Informa COPE País Vasco

12.29 | Compromís avisa que la relación con PSOE y Podemos "ha cambiado" y se muestra decepcionado con Iglesias

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha exigido abrir una negociación bilateral con el Gobierno porque ya no cuenta con el apoyo de su formación y porque la relación con el PSOE y con Unidas Podemos "ha cambiado". SIGUE LEYENDO

12.25 | Las patronales de comercio catalanas piden al Gobierno “seguridad jurídica y unidad de criterio”

PimeComerç y Foment Comerç aseguran que el anuncio sobre la prohibición de hacer rebajas en los establecimientos físicos “ha sido la gota que ha colmado el vaso” SIGUE LEYENDO Informa COPE Barcelona

12.24 | Ya puedes descargarte la Oración en Familia de la Iglesia para celebrar el VI Domingo de Pascua desde el hogar SIGUE LEYENDO

12.23 |Detenido por coger pulpos sin licencia, en zona prohibida y durante el estado de alarma

La Guardia Civil lo ha denunciado por cuatro infracciones sigue LEYENDO Informa COPE Tenerife

12.15 | Finaliza la rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón

12.14 | Fernando Simón, sobre las manifestaciones: "No tienen por qué ser el origen de los contagios. No creo que podemos atribuirles un impacto al comienzo o al final de una epidemia"

12.12 | Simón aclara que el incremento de fallecidos "está asociado a personas que estaban ingresadas" y defiende que no puede achacarse al cambio de fase.

12.02 | Fernando Simón, sobre el repunte de casos en Cataluña. Dice que hay que analizar si son nuevos, o si es un retraso.

12.00 | La mirada económica del profesor Gay de Liébana en HERRERA EN COPE: "En España se da al manubrio del gasto público sin cesar"

El economista hace un repaso a lo que supone el desmesurado gasto público que tiene España SIGUE LEYENDO

11.57 | Fernando Simón, en directo: "Puede haber rebrotes en todas partes si no hay medidas de protección. Podremos desescalar si la población entiende que puede evitar la transmisión".

11.55 | Entrénate frente al aislamiento.... HOY... El retorno del tren inferior ¡No te lo pierdas!

Si pensáis que el GAP ha pasado al olvido, estáis completamente equivocados SUÍGUELO AQUÍ

11.50 | Fernando Simón, en directo, sobre el estudios de seroprevalencia, que señalaban que solo el 5% de la población tiene anticuerpos: "Los datos no nos han sorprendido". "El estudio corrobora que las medidas tomadas contra el coronavirus son las correctas", señala.

"No son resultados ni buenos ni malos, pero es lo que ha pasado en España, hay importante variación entre CCAA pero ninguna tiene inmunidad de rebaño", añade Simón.

11.44 | Comparece en DIRECTO el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón , sobre el repunte de casos de hoy. Dice que se va a analizar si se debe a una variabilidad normal "o si hay algo más de fondo"

Simón resta importancia al aumento de contagios entre niños: "Es proporcional en todos los grupos de edad"

11.35 | Dos zaragozanos triunfan en Instagram con "QueARTE en casa"

La Maja Vestida o la Desnuda de Goya, la Mujer en la Venta de Dalí o La Noche Estrellada de Van Gogh. Seguro que no han tardado en venirte a la mente las imágenes de estos cuadros pero, ¿serías capaz de recrearlos tú mismo? Es lo que han impulsado dos zaragozanos a través de su página de Instagram: QuedARTE en casa SIGUE LEYENDO Informa COPE Zaragoza

11.33 | ​Ayuso: "No voy a resolver los asuntos de los madrileños sobre el comedor que ceno"

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves su decisión de alojarse en un apartahotel pagado "de su bolsillo" durante la pandemia del coronavirus, y ha afirmado que "cualquier presidente autonómico" en su situación "habría hecho algo similar".

"Usted pretende que yo resuelva los asuntos de los madrileños sobre el comedor donde ceno todos los días (...) mientras yo esté trabajando como presidenta de la Comunidad de Madrid, lo haré en un sitio con unas banderas y en un sitio digno, por ejemplo con la foto del rey", ha contestado Ayuso a una pregunta que le ha formulado en el pleno de la Asamblea el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà. LEER MÁS

11.26 | Quién está detrás de "Movimiento Barrio Salamanca", la mecha de la calle contra Sánchez

Varias decenas de personas se concentran cada tarde en la calle Núñez de Balboa para protestar contra el Gobierno con cacerolas y banderas de España SIGUE LEYENDO

11.16 | El gobierno desaconseja las mascarillas FFP2, justo las que reparte la comunidad de Madrid

Desde Consumo se está desaconsejando el uso de mascarillas FFP2 para la población común, que coincide con el tipo de mascarillas que se están repartiendo Madrid SIGUE LEYENDO

11.02 | ÚLTIMA HORA España registra un repunte; 217 fallecidos en 24 horas.

En España, hasta el momento se han notificado un total de 229.540 casos confirmados de COVID.19 por PCR, 27.321 fallecidos 143.374 infecciones resueltas, según los datos de Sanidad. LEER MÁS

La Comunidad de Madrid ha registrado en las últimas 24 horas un ligero repunte de contagios confirmados por PCR, con 88 nuevos infectados -13 más que ayer-, pero la cifra de fallecidos se ha reducido a la mitad, con 19 decesos frente a los 40 de este miércoles.

10.46 | Estas son todas las normas que incumplimos cuando hacemos deporte en la calle durante la desescalada

Muchas personas ignoran los horarios y las normas fijadas para las prácticas deportivas. Las sanciones son cuantiosas. SIGUE LEYENDO Informa .Lorena Fernández

10.27 | Casado acusa a Sánchez de querer "poderes absolutos" otro mes cuando la propia Calvo da "la razón" al PP

El líder del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de querer mantener un mes más "poderes absolutos" con una prórroga de treinta días del estado de alarma cuando la propia vicepresidenta Carmen Calvo ha dado "la razón" a su partido al apostar en el Senado por reformas legislativas con rapidez antes futuros rebrotes.

"Tenemos que salir de la excepcionalidad que está siendo utilizada por el Gobierno para tener poderes absolutos demasiado tiempo", ha afirmado Casado en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

10.26 | Rufián asegura que el 'no' de ERC al estado de alarma "puede cambiar" la próxima semana: "Nos vamos a dejar la piel"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha asegurado este jueves que la negativa de su formación a apoyar la prórroga del estado de alarma "puede cambiar de cara a la semana que viene" si el Gobierno accede a los cambios exigidos por los soberanistas.

10.19 Ya puedes escuchar el comentario de Luis del Val en HERRERA EN COPE: "Illa no me puede prohibir poner el precio que me pase por los cajones de la caja registradora"

El colaborador de "Herrera en COPE" no dudaría en poner en su comercio un cartel grande que pusiera "Rebajas" SIGUE LEYENDO

10.00 | ///AMPLIACIÓN/// Inés Arrimadas, en HERRERA EN COPE: “Al PSOE no le gusta que funcionen tan bien los gobiernos de PP y Ciudadanos"

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pasado por 'Herrera en COPE' justo antes de comenzar su baja, ya que está a punto de dar a luz. Arrimadas ha evitado pronunciarse directamente sobre si su grupo apoyará o no una nueva prórroga del estado de alarma.SIGUE LEYENDO

9.57 | COPE COOL. S.O.S. flequillo, 5 trucos para retocarlo en casa sin sobresaltos

La diferencia entre un flequillo perfecto y uno demasiado largo es cuestión de milímetros. Y aunque retocarlo en casa no sea probablemente la mejor idea, si dadas las circuntancias decidimos coger las tijeras, mejor que sea con consejos de profesionales como Eduardo Sánchez. Te los contamos en el podcast de tendecias de COPE... SIGUE LEYENDO

9.56 | PONIENDO LAS CALLES "El riesgo de rebrote es altísimo. No podemos crear la falsa sensación de que todo irá bien"

Ahora que se ha iniciado poco a poco la desescalada y el verano ya está a la vuelta de la esquina, se empieza a pensar en la planificación de las vacaciones. Sin embargo, todavía son muchos los asuntos y las dudas que están en el aire. ¿Se permitirá viajar? ¿Abrirán las piscinas? ¿Se podrá ir a la playa? Además, el miedo entre la población a contagiarse sigue ahí. No obstante, según un estudio elaborado recientemente por siete investigadores de centros del CSIC, a petición de la Secretaría de Estado de Turismo, en actividades recreativas, la infección por contacto con el agua de condiciones estándar para el baño es muy poco probable. Para ello, siempre se deben mantener las recomendaciones de distanciamiento social. SIGUE LEYENDO

9.55 | ¿Cómo debo salir de casa para estar protegido frente al coronavirus?

En COPE.ES nos preocupa tu salud. Por eso, vamos a darte unos consejos para que salgas a la calle bien protegido contra el coronavirus SIGUE LEYENDO

9.44 | La OMS advierte de que la Covid-19 "podría no irse nunca"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este miércoles de que el nuevo coronavirus "podría no irse nunca" y "convertirse en otro virus endémico, como el VIH".

Así lo ha expresado el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien ha señalado la necesidad de mostrarse "realista" ante esta

9.40 | Madrid premia con la Medalla de Honor al pueblo de Madrid por su “responsabilidad y solidaridad" en la pandemia

El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este jueves por unanimidad la concesión de la Medalla de Honor de la capital al pueblo de Madrid, por la “responsabilidad y solidaridad de todos en los momentos más críticos y desesperanzadores de la pandemia”.

Los cinco grupos municipales de la capital han votado a favor de esta distinción en un pleno extraordinario, que ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas del coronavirus y en el que no ha habido intervenciones.

9.35 | La caída de los precios en abril muestra la perdida de fuelle de la economia. El IPC se dejo un 0,7% en abril con respecto al mismo mes del año pasado, bajan las gasolinas pero suben los alimentos

El índice de precios de consumo (IPC) cayó en abril un 0,7 % en comparación con el mismo mes de 2019, lo que supone el primer descenso de este indicador desde agosto de 2016, provocado por el abaratamiento de los carburantes y a pesar del fuerte repunte de los alimentos frescos.

De acuerdo con los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sin tener en cuenta los elementos más volátiles del indicador, que son precisamente la energía y los alimentos no elaborados, la inflación subyacente se mantuvo en el 1,1 %.

Debido a la situación de confinamiento por la epidemia del COVID-19, el INE ha creado dos grupos especiales que recogen el efecto en los precios de los bienes y los servicios que se han podido seguir consumiendo, entre los que destaca la subida del 6,9 % de los alimentos frescos en tasa anual, tres puntos superior a la registrada el mes anterior.

9.32 | La Bolsa española cae el 0,52 % y pierde los 6.600 puntos

La Bolsa española cae el 0,52 % en los primeros compases de este jueves y pierde los 6.600 puntos, arrastrada por las pérdidas de Wall Street y Asia, después de que la Reserva Federal de EE.UU (Fed) haya advertido de que la recuperación económica será lenta.

A las 9.15, el principal indicador de la Bolsa española, el IBEX 35, cede 38,20 puntos, ese 0,52 %, hasta los 6.596,70 enteros.

El mercado español no cierra por debajo de los 6.600 puntos desde hace más de un mes, en concreto, desde el pasado 3 de abril.

De la misma forma, en Europa, los principales mercados han abierto a la baja: Londres cede el 1,21 %; París, el 1,13 %; Fráncfort, el 1,10 %, y Milán, el 0,62 %.

9.24 | Inés Arrimadas, en directo en HERRERA EN COPE, sobre su posible a apoyo a presupuestos: "Ese escenario no se ha abierto. Lo ideal sería que el gobierno pudiera consensuar las medidas económicas con la oposición y los agentes sociales"

9.20 | Inés Arrimadas, en directo en HERRERA EN COPE, sobre las declaraciones del diputados socialista Rafael Simancas que ayer culpaba a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso de las altas cifras de fallecidos en España: "Son lamentables y vomitivas, intolerables".

Arrimadas: "Alargar un estado de alarma no es apuntalar un gobierno"

9.09 | HERRERA EN COPE, entrevista a la líder de Cs INÉS ARRIMADAS, en directo: "No he escuchado a nadie del goberno decir que quieran 30 días de prórrogas seguidos". Entiendo que las pedirán igualmemente prórroga de 15 dias. Vamos a intentar ser útiles, enmendar todos lo errores que podamos".

Arrimadas: "España no podía salir del estado de alarma el sábado pasado", justifica sobre el apoyo de su formación a Sánchez en la última prórroga del estado de alarma.

Arrimadas, en COPE: "Doy por hecho que no cambiarán el criterio. No tiene sentido que ahora lo cambien a 30, pero hay que ir pensando en una salida ordenada de esta situación. Exigimos a Sánchez hacer un plan B, era una de las condiciones y ayer por primera vez Carmen Calvo reconoció que estaban trabajando en él. El gobierno no puede dar por hecho el apoyo de ninguna fuerza política con los escaños que tiene".

Arrimadas: "Si el gobierno pide alguna prórroga espero que sea de 15 días". "Depende de qué situación haya", elude responder con sí o no si

Arrimadas, en HERRERA EN COPE: "Este goberno no me gusta nada, pero la realidad es la que es".

8.53 | El Papa pide rezar juntos como hermanos por la liberación de todas las pandemias SIGUE LEYENDO Informa COPE Religión

8.51 |La pregunta de Carlos Herrera al Gobierno: "¿Quién ha pagado la clínica Ruber a Carmen Calvo?"SIGUE LEYENDO

8.50 | Educación y comunidades tratan de acordar cómo será el final del curso

La ministra de Educación, Isabel Celaá, preside este jueves una Conferencia Sectorial telemática en la que tratará de llegar a acuerdos con las comunidades autónomas sobre el final del curso escolar afectado por la crisis sanitaria, y que incluye hacer la prueba de acceso a la Universidad, EBAU.

La desescalada del estado de alarma permite que en la Fase 1, puesta en marcha el 11 de mayo en algunas comunidades, los colegios abran para la desinfección de los centros así como para tareas administrativas.

Y en la fase 2, prevista a partir del 25 de mayo, incluye la vuelta voluntaria a clase de alumnos de cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato, segundo de Formación Profesional e Infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización.

8.30 | A esta hora HERRERA EN COPE te cuenta las 5 claves importantes de la crisis del coronavirus:

Primera clave: El 95 % de los españoles aún no está inmunizado. Después de analizar los test de más de 61.000 personas el estudio de seroprevalencia concluye que hasta ahora sólo han tenido contacto con el virus el 5 % de los españoles, poco más de 2 millones, que en teoría estarían inmunizados. El ministro Illa reconoce que estamos muy lejos de la inmunidad de grupo que se alcanza cuando el 70 % de la población tiene anticuerpos.

Audio Las noticias con las que arranca el jueves: 16.000 castellonenses han tenido en Covid-19; Temor del personal sanitario; Mayores llevan dos meses sin salir de casa; Se curan otras 28 personas; Atenciones de comidas por Cáritas; Deportes...

Segunda clave.- Según este estudio hay muchas diferencias entre los territorios….¿Qué zonas tienen más inmunidad? Soria seguida de Cuenca y Segovia que son las que han tenido el mayor porcentaje de infectados. Madrid también con un 11 % de su población. Y las que menos Murcia, Canarias y Asturias. El estudio revela que el virus ha afectado por igual a hombres y mujeres pero que los niños y los adolescentes son los que menos se contagian.

Tercera clave: Hoy se cumplen 2 meses de estado de alarma pero los datos del Gobierno sobre la pandemia no mejor. Ha vuelto a subir por segundo día consecutivo el número de fallecidos. 184 en las últimas horas. En total ya estamos por encima de los 27.000 muertos. Suben también los contagios. Tenemos ya casi 229.000 positivos por PCR y lo mejor, más de 140.000 personas han logrado superar la enfermedad.

Cuarta clave…Madrid intenta de nuevo pasar a la fase 1 pero Barcelona se queda como está en la fase 0. Cataluña cree que no está preparada. Andalucía y Castilla La Mancha quieren que pasen sus provincias que quedaron rezagadas. La Comunidad Valenciana también quiere pasar pero con restricciones en actos culturales y sociales. Castilla y Léon sigue pidiéndolo para las zonas con menor incidencia de la pandemia. Sanidad responderá en principio mañana viernes.

Quinta clave: Bruselas intenta salvar el turismo este verano. La Unión Europea aún no da fechas pero recomienda que cuando sea posible sólo viajemos a países que se encuentren en una situación sanitaria similar a la nuestra. Bruselas recomienda las mascarillas pero no va a obligar a que las compañías aéreas dejen asientos vacíos entre los pasajeros.

8.18 | Salvador Sostres, en la tertulia de HERRERA EN COPE: "Ha habido un abuso sistemático sobre los españoles, parar el mundo por un problema de sanidad, no se hace. Si el sistema deja de funcionar, no existimos". "En el momento que paras la economía atacas la salud de los españoles". "La salud es la economía, si somos pobres nos morimos"

8.00 HERRERA EN COPE Carlos Herrera en su monólogo de hoy, sobre el estudio de seroprevalencia: "El 95% de la población española está expuesta a enfermar. Nos tendremos que acostumbrar a incorporar rutinas de autoprevención".

Herrera: "El gobierno tiende la mano no para colaborar, son para amordazar a la oposición"

Herrera sobre las palabras del diputados socialista, Rafael Simancas que ayer culpaba a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso de las altas cifras de fallecidos en España: "Ni los más desnortados independentistas cata,lanes han llegado a ese abrupto".

" Pablo iglesias cuando le preguntaron por su gestión en esta crisis respondió con Esperanza Aguirre y Ayuso. Iglesias está en el gobierno para llevar a cabo un proyecto político que solo se puede llevar a cabo en situaciones de excepcionalidad".

"Ayuso es el objeto fóbico de toda la izquierda, si no son las mascarillas, es por el apartamento donde está confirnada. Esta señora se va a un apartamento, pacta un precio, para con contagiar a la persona con la que vive, y lo paga con dinero de su bolsillo. Ya verán como El País le va a dedicar a esto tantas páginas como a los trajes de Camps. ¿Quién ha pagado la clínica Ruber a Carmen Calvo? ¿ha sido gentileza de la Ruber? ¿lo ha pagado ella? ¿Lo ha pagado el gobierno?", se pregunta el comunicador.

Herrera: "La última, la pretension de Pedro Sánchez de tener un mes más de estado de alarma, un mes para hacer y deshacer como le de la gana, su autocracia feliz. Pide un mes porque es una forma de que se lo nieguen pero le concedan 15 días. La pregunta es ¿Cs va a darle 'sí' a un mes de alarma para que pueda hacer chapuzas como las de ayer con las rebajas: ¿Quién eres tú Illa para decirle a un comerciante el precio al que puede vender".

6.51h | El Gobierno de Japón ha anunciado este jueves que levantará el estado de emergencia de 39 de las 47 prefecturas antes de lo previsto, puesto que han dejado de estar "bajo alerta especial" al descender el número de casos y contar con un sistema de salud "suficientemente bueno" para hacer frente a lo que reste de pandemia.

Así lo ha anunciado el ministro de Revitalización Económica, Yasutoshi Nishimura, según ha contado la cadena pública japonesa NHK, en donde ha explicado que la medida se tomará ya que "el número de nuevos casos ha ido disminuyendo hasta niveles previos a mediados de marzo".

5.23h | El Ministerio de Salud de China ha registrado este miércoles tres nuevos casos de Covid-19, todos ellos de transmisión local, dos en la provincia de Liaoning y otro en la vecina de Jilin, en el noreste del país.

Las autoridades no han confirmado muertes un día más a causa de la enfermedad, por lo que el número de fallecidos por la pandemia en el país asiático se mantiene en 4.633.

4.33h | El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a contradecir al principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, y ha afirmado que cree "absolutamente" que los colegios estadounidenses deberían reabrir.

"Creo absolutamente que deberían reabrir los colegios", ha indicado Trump. "No considero que el país pueda regresar si las escuelas están cerradas (...) y diría firmemente que deberían abrirse", ha insistido, al tiempo que ha recordado que esta decisión deben tomarla los estados, de forma individual, pero que "no estarán abiertos si las escuelas no lo están".

