S.O.S. flequillo, 5 trucos para retocarlo en casa sin sobresaltos

La diferencia entre un flequillo perfecto y uno demasiado largo es cuestión de milímetros. Y aunque retocarlo en casa no sea probablemente la mejor idea, si dadas las circuntancias decidimos coger las tijeras, mejor que sea con consejos de profesionales como Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez.

BUENAS HERRAMIENTAS

Tijeras de cocina, las del escritorio… No, no son, ni de lejos los mejores utensilios para cortar el pelo. “Si se puede, es importantísimo tener unas tijeras específicas y bien afiladas, porque si no están bien afiladas, con cada tijeretazo el pelo irá hacia atrás y quedará demasiado corto, y no controlaremos bien la longitud”, explica Eduardo Sánchez.