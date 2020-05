La pregunta de Herrera al Gobierno: "¿Quién ha pagado la clínica Ruber a Carmen Calvo?"

Vídeo

Señoras, señores. Me alegro, buenos días.

61 días metidos en casa. Dos meses del Estado de Alarma. Al igual que ocurrió la semana pasada, después del fin de semana, repunta la evolución de la enfermedad: 184 fallecidos. Y primeros datos del estudio serológico, que es muy importante. Estudia una muestra, analiza y saca sangre a unas 90.000 personas representantes de toda España. Sólo un 5% de la población ha generado anticuerpos contra el coronavirus. Unos dos millones de españoles se infectaron aunque no desarrollaron la enfermedad. Donde más incidencia ha tenido ha sido en Cuenca, Soria, Albacete, Madrid... Todas ellas por encima del 10%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la 'inmunidad de rebaño' no ha pasado. Es lógico: si nos hemos confinado para no tener contacto con el virus, es lógico que sólo el 5% tenga anticuerpos.

¿Qué quiere decir también? Que hay que ir con cuidado. Porque el 95% está expuesta a enfermar. Tendremos que acostumbrarnos a incorporar rutinas de autoprevención durante bastante tiempo y hacer llamamientos a la responsabilidad. El confinamiento ha evitado desbordar al personal médico, urgencias colapsadas, UVIs llenas de gente... Para eso hemos estado confinados y para eso hemos tenido que congelar la economía hasta unos niveles que amenazan con derivar en una gran depresión económica. Todo eso con sólo el 5% infectado. Así que o cada uno hacemos lo que tenemos que hacer o la pesadilla de las últimas semanas se puede repetir en cualquier momento.

Ahora el Gobierno mira qué CC.AA. y ciudades pasan a la fase 1 que no estuvieran antes. Barcelona, no. Partes de Valencia, Andalucía, Castilla - La Mancha sí lo han pedido. Ya veremos si los expertos del Ministerio lo aceptan. Los expertos que no existen, porque el Gobierno ha tenido que admitir que no había expertos. Los expertos son funcionarios del Ministerios que fallaron dramáticamente a la hora de atajar la enfermedad. Así que esperemos que ahora acierten.

EL "INDEPENDENTISTA" SIMANCAS

¿Y la política? Es innegable que la derivada política condiciona nuestra vida particular. Bronca por la mañana y sosiego por la tarde. La tregua política ha llegado a su fin. El Gobierno se plantó en el Congreso con la estrategia de los boxeadores que van sonados y se abrazan al contrario. A la legítima petición de explicaciones de la oposición - que para eso están las sesiones de control - el Ejecutivo siempre tiende la mano. Le preguntan por el número real de fallecidos y no contestan, aunque tienden la mano. A la vicepresidenta Calvo se le pregunta por su labor como coordinadora del grupo de seguimiento del virus - que nunca se reunió - y la respuesta es que los ciudadanos quieren unión. Y así hasta el infinito. El Gobierno tiende la mano no para colaborar sino para amordazar a la oposición. Y luego suelta a unos cuantos. Suelta a Rafael Simancas. Un veterano dirigente socialista que ayer marcó un hito de dignidad y grandeza en el ejercicio de la política en España. Un nivel de altura que nadie podrá alcanzar en materia de tender la mano. La culpa de la pandemia y del virus la tiene Madrid. Ni los más desnortados independentistas catalanes han llegado nunca a ese exabrupto. Hasta para insultar hay que tener un poco de elegancia. Éste quería ser el presidente de los madrileños.

EL APARTAMENTO DE AYUSO

Y luego está Pablo Iglesias. Ayer cuando le preguntaron sobre su gestión en esta crisis, respondió con Esperanza Aguirre e Isabel Ayuso. Ninguna de ellas estaba allí para contestarle. Iglesias no está en el Gobierno para gestionar ni para gobernar a los españoles. Iglesias está en el Gobierno para llevar a cabo un proyecto político que sólo se puede llevar a cabo en situaciones de excepcionalidad. Él lo ha reconocido. No esperen de Iglesias ninguna medida a favor de los españoles. Sólo pueden esperar de este tipo demagogia, ataques a la oposición, a los jueces, a la prensa, maniobras como el lanzamiento de ese libelo de pistoleros dedicados a la guerra sucia contra medios de comunicación libres. Y esperen entre Iglesias, Simancas y "El País" la campaña que van a seguir montando contra Ayuso. Es el objeto fóbico de toda la izquierda. Si no es que las mascarillas son demasiadas buenas, es el apartamento en el que está confinada. Que por lo visto se ha convertido en un gran escándalo. ¿Dónde está la irregularidad? Esta señora se va a un apartamento, pacta un precio con el propietario de ese apartamento para no contagiar a la persona con la que vive, y lo paga de su bolsillo. ¿Dónde está el problema? Ya verán como el diario "El País" le va a dedicar a esto tantas portadas como a los trajes de Camps. Ya lo verán. No a un gobierno incompetente que cada día rectifica algo del día anterior. No, sino a una señora que se ha ido a pasar la enfermedad a un apartamento pagándolo de su bolsillo. Por cierto, ¿quién ha pagado la clínica Ruber a Carmen Calvo? Porque la mutua que tienen este tipo de altos funcionarios no cubre ese tratamiento en la Ruber. ¿Ha sido una gentileza de la Ruber? ¿Lo ha pagado ella? ¿Lo ha pagado el Gobierno? ¿Y el piso donde está y donde vive? El diario "El País" y otros tantos no han tenido reproche para las chapuzas y las irregularidades, algunas escandalosas, en la compra de material. Como antes dejaron pasar sin escándalo el viaje del fraudillo con medios públicos a un concierto con su pandi. O la colocación laboral de su esposa estando él en la Moncloa. O la tesis plagiada. Quien ha mirado para otro lado en estos escándalos, no tiene ninguna credibilidad para organizar ahora autos de fe.

"ILLA, ¿QUIÉN ERES TÚ?"

¿Y saben la última? Vamos a hablar de la pretensión de Pedro Sánchez de tener un mes más de Estado de Alarma. Un mes para hacer y deshacer como le da la gala, sin control, en su autocracia feliz... Aunque en realidad él se conforma con 15 días. Pide el mes porque es una forma de que le nieguen el mes pero le concendan 15. Y queda bien todo el mundo. Es una estrategia. La pregunta es si Ciudadanos va a dar su "sí" para que Sánchez siga haciendo de las suyas. Chapuzas como las de ayer, donde Sanidad dice que los comerciantes no pueden hacer rebajas y Comercio luego sale que sí. Pero vamos a ver Illa, ¿quién eres tú para decirle a un comerciante el precio que tiene que poner a los paragüas, a las bragas o a la coliflor? Cada uno pondrá el precio que quiera. Lo que tiene que hacer es evitar aglomeraciones.

