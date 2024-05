El grave problema que tiene un estudiante riojano de Erasmus en Praga al volver a España: "¿Alguna opción?"

Praga enamora a cualquiera por muchas cosas. Porque es una ciudad de cuento de hadas, o de postal, por su ubicación en el corazón de Europa. Es por lo que muchos estudiantes deciden que este sea su destino como Erasmus. Es lo que hizo este riojano, pero ahora tiene un grave problema para volver a España que se ha hecho viral en TikTok.

Tomar la decisión de irte de Erasmus es importante, pero elegir cuál va a ser tu destino es igual de trascendental o más si cabe. Aunque vayas donde vayas tu experiencia va a ser increíble, es verdad que hay lugares que se prestan más que otros para llevar a cabo esta aventura.

El coste de vida de un estudiante en Praga, la capital de la República Checa, suele ser más bajo que en otras ciudades europeas. Generalmente, los estudiantes que se desplazan a la ciudad para estudiar durante unos meses escogen la opción de compartir piso.





Por supuesto, la fiesta es otro de los puntos importantes. En esta ciudad, podrás salir prácticamente todos los días de la semana. Encontrarás que hay una gran cantidad de bares, pubs y discotecas. En Praga hay muchísimo ambiente estudiantil y un gran ambiente nocturno.

Erasmus

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo cierto es que Praga es un destino excepcional para irte de Erasmus. Aparte de que la ciudad es preciosa y supercómoda para vivir, se trata de un sitio totalmente preparado para los estudiantes. Vayas a donde vayas verás que existe una tarifa para personas que se están formando y otras muchas facilidades para ti.

En Praga existen varias universidades, aunque la más grande e importante es la Charles University o Universidad Karlova. Es una de las mejores universidades de Europa y cuenta con una infinidad de carreras dentro de su catálogo, lo que la convierte también una de las que más estudiantes Erasmus acoge.

"¿Alguna opción?"

"No me cabe la ropa en la maleta para volver a España", comienza explicando el joven riojano, "sí, llevo un año de Erasmus y no me cabe toda la ropa en la maleta para volver a España": "Y es que estoy segurísimo que muchos estáis como yo, pero tranquilos, yo vengo a recomendar una cosa que no es publicidad ni nada".





Deja claro que aquellos que ven el vídeo hagan "lo que queráis, pero yo voy a enviar este paquetito a España": "Y me diréis: Oh, esto va a salir carísimo, ¿no?". "Seguro que lo habéis mirado por las típicas de Correos o así de la ciudad donde estéis, pero yo lo voy a enviar por una página que vengo a recomendar", sigue explicando.

"Oye, me ha salido bastante bien", asegura el joven del vídeo viral de TikTok, "si tenéis dudas me preguntáis": "Pero mira, yo he pagado 30 euros por enviar este paquete hasta España. Es un paquete grande. Aquí llevo unos 20 kilos de ropa y 30 euros, no está nada mal". Teniendo en cuenta lo que cuesta en el propio país, parece una buena oferta.

Pasar mucho tiempo en un país como República Checa es una gran experiencia, pero los días en Praga se le acaban a este joven que se ha hecho viral en TikTok: "Así que eso os pasa como a mí que nos cabe la ropa en la maleta, para ello os dejo mi consejo haced lo que queráis, sean felices".