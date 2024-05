El primer sonido del día de Carlos Herrera: la polémica sobre el barco con armas para Israel en España

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este viernes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por la polémica sobre el barco con armas para Israel en España.

"Señoras, señores, Me alegro. Buenos días".

"Viernes 17 de mayo del 2024. Es un viernes que a un servidor, que no es especialmente amigo de los viernes, le inspira mucho por aquello de que es el viernes. Es el viernes el que la aldea del Rocío recibe a todos los romeros, todos los peregrinos que vienen a Pentecostés el día de la Virgen del Rocío, el la salida entre el domingo y lunes, la salida en procesión de la Virgen del Rocío y vuelta a la aldea".

"Fin de semana de de vivencia rocieros muy intenso, con fresquito porque continúa la inestabilidad de cielos nubosos por toda España en esta zona oeste de Andalucía. Digamos que hay menos nubes, pero va a seguir lloviendo en el norte, en el este peninsular. Especial intensidad en Cataluña de de hace. Luego por la tarde ya se podrá ver algo más de sol".

"Bueno, pues miren ustedes lógicamente las novedades, porque a pesar de que hayan pasado cinco días de las elecciones en Cataluña, sigue habiendo novedades. Ahora las novedades están en la Esquerra, luego se las cuento. Hay otras importantes en la Fiscalía porque Álvaro García Ortiz, Don Alvarone, va a tener algún que otro problema".

"Van a haber muchos problemas, pero con la filtración de la inspección fiscal al novio o a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, las cosas se le van a complicar. Yo creo que a este le da igual, le resbala todo, pero porque se siente tocado por la gracia del dedo del emperador, del machismo y cree que eso le hace impune".

"Pero me da la sensación de que no va a ser tanta impunidad. Bueno, y en fin, qué horas más buenas. No obstante, qué horas más buenas nos dio ayer el Gobierno a cuenta del barco de la izquierda. ¿Qué barco? ¿Es el barco de Chanquete? ¿El barco de Mecachis en la mar? No, no es el barco de Sumar".

"Sumar merece meterse en un barco y zarpar a aguas procelosas. Pero en un día en el que seguramente ustedes ayer, como todo el mundo, hizo lo de siempre levantarse temprano, el que tiene niños, tirar de ellos para la escuela, el que no buscarse la vida, el que tenga trabajo, ir al trabajo, el que no lo tiene, pues buscarlo, alguna gestión, volver a casa, hacerse la cena, acostarse, pensar en el día siguiente y tal".

"O sea, fíjense cuántas familias trabajadoras de nuestro país estuvieron ayer con el corazón en un puño porque en España pudiera atracar o dejar de atracar un barco con armas para Israel ninguna. Pero para esta izquierda champán y para la ovejita maya que que la lidera Yolanda Díaz para esta izquierda de pijos que se aburren y se tienen que buscar causas falsamente humanitarias para entretenerse".

"Ayer todo el drama era si venía o no venía un barco con armas. Esto empezó con los de Sumar y los de Podemos escuchando campanas, pero no sabían bien dónde, porque el miércoles se supo que un buque iba a atracar en el puerto de Cartagena, que era un carguero de propiedad alemana que iba a realizar una parada técnica preceptiva de estas cosas del combustible".

"Pues una organización pro Palestina denunció que llevaba material de armas para Israel. Esta gente de Sumar se tiró de cabeza para exigir explicaciones a los ministerios de Transporte y de Defensa. Llegaron a pedir al fiscal general del Estado a Don Alvarone, que ya tiene lo suyo por otro lado, que prohibiese la entrada de ese barco en nuestro país y que hace el cargamento".

"Los de Podemos también se sumaron a la fiesta y y presentaron un escrito ante la Audiencia Nacional para investigar el contenido de este barco. Claro, los dos requerimientos fueron rechazados porque, miren, si analizamos el derecho del mar, ningún barco con armas con destino a Israel puede ser detenido. ¿Por qué? Pues porque no hay ningún embargo de tráfico de material militar hacia ese país".

"¿Quién puede hacer ese embargo de tráfico? Creo que las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Gobierno de España, si quiere meterse en más líos. Pero bueno, en medio de ese lío, el sector PSOE del Gobierno, a través del ministro Óscar Puente, trató de quitar importancia al asunto diciendo que ese barco, el barco, es un carguero que pasaba por ahí, que su destino en realidad es Eslovenia, para luego llevar su mercancía por carretera a la República Checa".

"Pues son tus socios, ¿eh? El PSOE aseguraba que Sumar y Podemos habían equivocado en el barco al que demonizar. El propio sector PSOE del Gobierno coge y apunta a otro barco diferente. Y entonces, en la tarde de ayer, Moncloa se activa en la histeria anti barcos asegurando que ha prohibido la escala de otro carguero de bandera danesa que si lleva armas a Israel y que en ese caso, como explica el ministro Albares, se niega al amarre en un puerto español".

"Bueno, pues unos poniendo el grito en el cielo con el barco, yo y los otros al final, para no ser menos dando la nota con otro barco que si lleva armas de forma legítima a un conflicto armado. ¿O vamos a ser tan cínicos de no reconocer que España participa del mercado de armas vendiendo armas como el que más, como el que más?".

"Y a eso hay que sumar que lo paradójico de este asunto es que con todo este vodevil, sumar ha podido poner en peligro el envío de armas a Ucrania con su intento de bloquear el barco, porque, según cuenta el diario El Mundo, a bordo del primer barco, efectivamente sí había armas, pero no para Israel, sino para Ucrania".

"Material muy específico porque es munición para carros de combate soviéticos que usan los ucranianos. O sea, se trataría de munición que se está vendiendo a Ucrania con discreción por parte de la República Checa, que el pasado marzo se propuso como país coordinador de la compra masiva los mercados internacionales de obuses de artillería para Ucrania".

"Ahora, Putin, gracias a todos estos mamertos, ya sabe la ruta y el destino de un barco con munición para sus enemigos gracias a los enfados, a las pataletas sobre actuaciones pacifistas de los socios del Gobierno de España, que son pro Putin, que Putin invada a Ucrania y se la coma si es necesario. Pues a estos, a estos socios, todavía hay gente que les hace caso".