Supera el coronavirus con 89 años y lo celebra bailando

Estamos viviendo momentos realmente difíciles.La crisis generada por el coronavirus ha golpeado a miles de familias de todo el mundo. Muchas personas, principalmente ancianos, han sucumbido al virus, para mayor dolor ni siquiera han podido recibir el último adiós como merecían. Sin embargo, en este tiempo, también estamos conociendo historias realmente emocionantes y que merecen ser contadas. Son vivencias que reflejan el tesón, la superación, el positivismo y sobretodo las ganas de vivir y que merecen ser contadas. Una de esas emotivas historias que nos está dejando el COVID – 19 la protagoniza Ana María.

Esta mujer ha demostrado que no se rinde y su lucha puede servir de ejemplo para muchas personas que estén atravesando por la misma situación. Ana María tiene 89 años, durante toda su vida ha trabajado en la banca primero en Madrid y después en Málaga, donde al final se quedó.

DÍAS REALMENTE DUROS

Durante toda su vida ha pasado miles de vicisitudes, la última contagiarse de coronavirus, una enfermedad que no sabía que había contraído: “Al principio pensaba que era un ataque fuerte de alergia, no podía respirar ni hablar. Nadie sabía que podía ser. Una vez que pasó lo peor, me aislaron, me pusieron en cuarentena y afortunadamente ya estoy bien”, explica Ana María en los micrófonos de COPE.

Ana María vive en la actualidad en una Residencia de El Limonar, en Málaga durante el tiempo que padecido la enfermedad pasó días realmente duro, cuando aún ni siquiera sabía que había sido atacada por el virus: “No tenía fuerza ni para abrir los ojos. Esta enfermedad es muy dura y me resulta muy difícil explicar lo que he sentido.”

OCULTÓ A SU FAMILIA QUE ESTABA CONTAGIADA DE CORONAVIRUS

Para hacer aún más complicado el duro trance que estaba pasando, Ana María ocultó a sus familiares lo que estaba padeciendo: “Tenía miedo de que sonara el teléfono porque le oculté a mi familia, hasta última hora, que estaba contagiada y quería hacerles ver que todo estaba bien, pero era muy difícil”, confiesa.

Durante el tiempo que ha durado la enfermedad, Ana María, reconoce: “He pesado un miedo exagerado”.

LO CELEBRÓ BAILANDO

Pero su tenaz lucha no podía caer en saco roto. Tanto esfuerzo tenía que tener recompensa y poco a poco fue recuperándose y superando las adversidades. Hasta en tres ocasiones le hicieron los test para ver si había eliminado el coronavirus, hasta que por fin dio negativo. No se lo podía creer y hasta acabó bailando por los pasillos: “Al principio no sabía cómo reaccionar. Me quedé inmóvil, no sabía si reír o llorar, cuando vi la alegría de la gente del pasillo tuve claro que había que celebrarlo por todo lo alto”, confiesa.

Ana María con 89 años puede decir orgullosa que es una luchadora y que nunca hay que rendirse, aunque el rival que tengas enfrente sea al coronavirus, se puede ganar.

