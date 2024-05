Los policías tampoco le 'sacan' la clave de su futuro a Calero: "Interrogatorio albinegro"

Julián Calero, técnico del FC Cartagena, es de esas personas que desde que llegó en septiembre al equipo de fútbol de la ciudad ha revolucionado todo lo que ha tocado. En el buen sentido. Ha entrado en la historia de la ciudad por derecho propio y ha escrito una página en letras de oro que trasciende de lo deportivo. Porque Calero llegó con la misión de salvar al equipo, pero de paso se ha integrado en la ciudad; en su Semana Santa, encomendándose a la Patrona, en el ambiente de la ciudad (firmando bocadillos de mortadela) y no podía faltar la implicación con sus compañeros policías, porque el de Parla es entrenador, pero sigue sintiéndose policía.

Hoy ha sacado a relucir al agente Calero y ha estado charlando y comiendo con los policías locales de Cartagena. Les ha relatado ese episodio del 11M que nos ha mostrado al héroe que fue en el momento más duro que han vivido Madrid y el país en un día que ha marcado su vida y que será parte del libro que mostrará sus múltiples vivencias, que son las que han forjado a la persona que es en la actualidad.





Misión imposible

Los policías también quieren saber el futuro de Calero y lo han intentado, pero el técnico tendrá que meditar antes de tomar su decisión y ni con un 'interrogatorio' han conseguido que suelte prenda. En el momento en el que le han hecho el regalo bromeaba alguno con que era el nuevo contrato, pero no sabemos si habría firmado o no. También le han preguntado dónde quiere la estatua que la afición reclama para él. Siempre dice el técnico que tendría que ser de grupo. Se puede estudiar, será por espacio en la ciudad. La última propuesta es darle nombre al puente que lleva al estadio, porque no hay que realizar grandes trámites y sería bonito cruzar el puente Calero.

Lo que está claro es que habrá que buscar nuevos métodos para saber su futuro, mientras se respeta el periodo en el que el técnico debe decidir qué hará a partir del 30 de junio. Se habla del entrenador milagro en muchos clubes, pero él será quien tome la decisión. Ha dejado huella en sus compañeros policías y sigue sembrando buen rollo y armonía allá donde pisa. Eso sí, no han desaprovechado la ocasión para cantarle el ya mítico "Calero, quédate". Todo suma en favor de que se decante por seguir, pero solo él lo sabe.