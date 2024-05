Este miércoles, Xavi Hernández salía a rueda de prensa en la previa del partido ante el Almería y sorprendía a todo el mundo hablando de la situación que vive en el club: "La situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los mejores. No tiene nada que ver la situación actual con la de años atrás, que el entrenador decía a quién quería".





Esas palabras han provocado el enfado de Joan Laporta, como informó Helena Condis en Tiempo de Juego. Pero además, Miguel Rico amplió esa información en El Partidazo de COPE contando que es una decepción total la que tiene Joan Laporta con Xavi porque considera que ha faltado a todos los pactos a los que se llegaron en la casa del presidente. Laporta le pidió a Xavi que confiara en la plantilla y ahora, tras las declaraciones del entrenador este miércoles, consideran que son propias de un entrenador que no confía en lo que tiene. Además, le parecen equivocadas y ofensivas las declaraciones sobre Vitor Roque porque Deco quería que el jugador llegase en junio y fue Xavi el que pidió que se le fichara en diciembre.

Joan Laporta, y Xavi Hernández entrando a la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.EFE





El entrenador azulgrana dijo en esa rueda de prensa que "Hay otros clubes con una situación mucho mejor que la nuestra. El barcelonista lo debe entender, yo así lo entiendo; nos tenemos que ajustar a ello. Pero eso no significa que no vayamos a competir. Necesitamos estabilidad y tiempo pero hay cosas buenas para competir".

La polémica llegó este jueves cuando se confirmaba que Joan Laporta y Deco no viajaban con el equipo hasta Almería, para presenciar el encuentro ante el colista de la Liga. Esto hizo aumentar todas las dudas sobre el futuro de Xavi Hernández.

En la rueda de prensa posterior a la victoria ante el Almería, Xavi fue preguntado por toda esta polémica y dijo que "Vamos a luchar por topdos los títulos pero la situación no es fácil; no cambia nuestra realidad. TEngo mucha ilusión, muchas ganas de empezar la pretemporada. Tengo la ilusión y el honor de estar en el mejor club del mundo, y con la ambición de ganar títulos, aunque la situación económica no sea la mejor. Nadie me ha dicho nada de irme. Estamos planificando con Deco y Laporta la siguiente temporada".

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, el técnico Xavi Hernández, y el director deportivo 'Deco'. EFE.





Las polémicas declaraciones de Vitor Roque

Sobre Vítor Roque, lamentó que exista un debate sobre su figura y explicó por qué. "La intención no era que Vítor Roque viniera en enero sino que se quedara y formara allí. Pero se lesionó Gavi y se dio la opción de incorporarle, que viera como es el club y conociera a sus compañeros y que compitiera", manifestó.

"No tiene sentido el debate creado, es joven y se está formando, se ha pagado un dinero pero es un jugador en formación. Que juegue o no depende de la competencia y entiendo que hay jugadores que ahora están mejor y por eso juega menos. Es algo que ha pasado toda la vida y sobre todo en futbolistas jóvenes", le defendió.

La realidad es que el delantero brasileño no ha contado nada para Xavi desde que llegó en diciembre. El club pagó 40 millones de euros por él y Xavi dijo que era una pieza clave para el equipo, pero finalmente nadie entiende su llegada viendo el bajo nivel que ha tenido en los pocos minutos de los que ha contado.













