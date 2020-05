¿Cómo debo salir de casa para estar protegido frente al coronavirus?

El plan de desconfinamiento del Gobierno nos permite poco a poco volver a las calles y espacios públicos que durante dos meses han permanecido casi vacíos por el confinamiento impuesto en el estado de alarma. Pero, ¿cómo debemos salir de nuestras casas de forma seguro para no entrar en contacto con el coronavirus?

Lo primero e imprescindible es que te hagas con tu mascarilla. Te recomendamos una mascarilla quirúrgica o sanitaria, ya que las que llevan filtro protegen sólo a quien las lleva puestas, pero no a los que están a su alrededor. Cógela siempre por las cuerdas. La zona de color deberá ir siempre hacia fuera. Con esta mascarilla debes taparte la boca y la nariz; y esto en ocasiones no es fácil. La mascarilla se resbala y si llevas gafas, se te empañarán. Un buen truco para hacerla más confortable es doblarla por sus propios pliegues y hacer un pequeño nudo en la base de las cuerdas. Esto hará que la mascarilla se adhiera mejor a tu cara y evitará que se te empañen las gafas.

A la hora de salir a la calle, evita tocar puertas, pasar la mano por la barandilla o usar el ascensor. Si no te queda más remedio que hacerlo, debes usarlo de manera individual. Y antes de salir, lávate las manos con gel desinfectante.

El gobierno estudia actualmente el uso obligatorio de la mascarilla para salir a la calle. Lo más recomendable es que también lleves guantes si vas a ir al supermercado o a tomar algo en una terraza. Recuerda que para quitártelos, debes pellizcar la base y retirarlos dándoles la vuelta. Y para el otro guante, introduce un dedo dentro del mismo sin tocar la parte externa y realiza el mismo procedimiento.

Para coger el transporte público, deberás llevar obligatoriamente mascarilla y no pertenecer a ningún grupo de riesgo. Dentro del autobús o tren, mantén la distancia de seguridad. No te sientes al lado de otras personas, no hables por teléfono ni con otros usuarios y, por supuesto, no consumas alimentos ni bebidas. Fíjate en los carteles que te permitirán ver qué asientos puedes ocupar y cuáles no.

Sin duda, estos consejos te ayudarán a protegerte frente a la amenaza del Covid 19.