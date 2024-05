El pasado mes de abril, el Barcelona confirmó que Xavi Hernández cumpliría su contrato con el club azulgrana, pese a que el técnico había anunciado en enero su adiós tras caer derrotado contra el Villarreal.

La dirección deportiva del Barça se reunió con el entrenador y finalmente ambas partes dieron marcha atrás y ratificaron la continuidad de Xavi hasta 2025. Continuidad que se hizo oficial con una rueda de prensa junto a Joan Laporta y Deco, director deportivo del club.

Ambiente tenso en el Barcelona

Helena Condis ha informado este jueves en Tiempo de Juego de la tensión que está viviendo el Barcelona en las últimas horas. Y todo apunta a que Joan Laporta está cabreado con Xavi Hernández por las declaraciones que realizó el entrenador en la rueda de prensa previa al partido contra el Almería.

El técnico azulgrana afirmó: "El objetivo es cambiar, incorporar gente y mejorar. Si no, nos quedaremos igual". Y agregaba: "Hay otros clubes con una situación mucho mejor que la nuestra. El barcelonista lo debe entender; la situación es complicada, sobre todo a nivel económico, para competir con los mejores".

El enfado del presidente azulgrana es tal que incluso no ha viajado hasta Almería para presenciar el encuentro donde su equipo se jugaba la segunda posición de LaLiga.

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, durante la comparecencia conjunta que ha ofrecido este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con el presidente del club, Joan Laporta, para oficializar la continuidad del entrenador hasta junio de 2025.

Críticas desde la oposición azulgrana

Víctor Font, que fue candidato a la presidencia del Barcelona en las elecciones de 2021, dijo este jueves que "de momento, obviamente, no se ha dado el caso para hacer una moción de censura" en el club azulgrana.

El empresario, pese a ello, se volvió a mostrar crítico con la gestión de Joan Laporta al frente del conjunto de la Ciudad Condal.

"Para mí las mociones de censura son una herramienta democrática, pero se ha de ir con mucho cuidado. Para mí, una moción por errores de gestión no tiene ningún tipo de sentido ni justificación. Quien gobierna fue elegido democráticamente y cualquier persona puede cometer errores", señaló.

Víctor Font, en su campaña para la presidencia del Barcelona.

Y agregó: "Los socios del Barça tenemos que velar por los intereses del club y en el caso de que hubiese una situación delictiva es ahí donde sis se puede hacer una moción de censura".

Font, además, repasó la actualidad azulgrana. "La decisión de seguir de Xavi es muy personal. Y no me quiero meter, pero lo que me preocupa es que no hay estructura y estabilidad para que los resultados deportivos sean buenos", comentó.

Y agregó: "Xavi es una pieza muy importante, pero es una pieza dentro de un engranaje. Necesitas una dirección deportiva competente, una junta directiva con personas de fútbol y una secretaría técnica que trabaje junto al entrenador. Todo tiene que funcionar como un reloj y, en estos momentos, no es así".

El empresario, además, se deshizo en elogios hacia el técnico y hacia La Masía. "Lo mejor que tiene el Barcelona, su tesoro y que se tiene que cuidar, es la base. Xavi, al ser un entrenador de la casa, sacará el máximo provecho de todos ellos", afirmó en referencia a jugadores como Lamine Yamal, Fermín o Cubarsí.

El aviso de Juanma Castaño a Joan Laporta

Juanma Castaño empezó El Partidazo de COPE exponiendo una reflexión sobre la gestión que está realizando Joan Laporta al frente del Barcelona. "¿Se puede vivir o gestionar así un club?", se preguntaba el director del programa.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, y el técnico Xavi Hernández (d), durante la comparecencia conjunta que han ofrecido este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para oficializar la continuidad del entrenador hasta junio de 2025.

Y añadía: "¿Es norma esta situación? No es normal que un entrenador diga que se va y de repente se quede. Laporta dijo en la rueda de prensa que Xavi es el más barcelonista y a las dos semanas se ha enfadado porque su entrenador ha expuesto la realidad del panorama deportivo del club y no viaje a Almería este miércoles para presenciar el partido".

"¿Se puede gestionar un club como el Barcelona a golpe de emociones, filtraciones e inseguridades? Es increíble. A este paso la distancia respecto a los clubes quese gestionan bien en toda Europa será mayor", concluyó Juanma Castaño.

