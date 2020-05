Ya puedes descargarte la Oración en Familia de la Iglesia para celebrar el VI Domingo de Pascua desde el hogar

Como cada domingo de Pascua, COPE.es y la revista Ecclesia pone a disposición de los usuarios la guía de oración editada por la Conferencia Episcopal Española, para que puedas descargártela de manera gratuita. Un documento completo para este tiempo litúrgico de Pascua, donde las familias podrán rezar desde sus casas y los días de precepto, escuchar la Palabra de Dios, meditarla y encontrar en ella consuelo, aliento y enseñanzas.

La CEE continúa de esta manera desempeñando una gran labor en su objetivo de facilitar a los fieles la vivencia de la fe en este periodo de pandemia del coronavirus que todavía hoy padecemos, pese a que de manera progresiva vamos superando.

La Oración Dominical en Familia para este domingo, el VI de Pascua, está ya disponible. En ella, la Iglesia nos anima a prepararnos el lugar donde vamos a orar, y proceder al encendido de un cirio, para posteriormente abrir la Biblia.

Luego, nos preparamos haciendo silencio y escuchando la canción de Taizé Veni Sancte Spiritus, que puedes seguir a través de este enlace de Youtube.

“El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él”, nos dice el Señor en el Evangelo de San Juan de este VI Domingo de Pascua. Para reflexionar sobre ello, el manual incluye propuestas para que el padre o la madre expliquen el evangelio a los hijos a modo de catequesis, especialmente si hay niños de corta edad. La guía marca las partes que corresponde leer al conductor del rezo y las que responderán el resto de familiares. También aquellas para pensar en silencio.

Este domingo, la oración concluye aclamando a Cristo y dando gracias por su padecimiento para hacer el bien. El rezo concluye recitando una oración en tiempo de pandemia, especialmente por las familias pobres y los que sufren los efectos del COVID-19, para que puedan salvarse de las garras de la enfermedad o, en caso de no ser así, participar del amor glorioso de la resurrección. En suma, un dossier de 18 páginas, presentado en un formato en PDF fácilmente descargable e imprimible.

Una propuesta sencilla pero rigurosa, publicada online por el área de Libros Litúrgicos de la Conferencia Episcopal Española. El sello editorial de la CEE amplía sus contenidos digitales, preocupado por responder a tantas familias cristianas que, impedidas de celebrar a Dios en su comunidad, buscan formas de cumplir con los preceptos de la Iglesia respetando las restricciones a la movilidad impuestas por la pandemia.

Descárgate la Oración en Familia de la Iglesia para celebrar el VI Domingo de Pascua desde el hogar