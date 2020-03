La sorpresa de la Guardia Civil al creer que habían montado una fiesta infantil en una casa

Sábado por la tarde, Collado Villalba (Madrid). En una casa adosada, que cuenta con un jardín delantero, se oyen voces de niñas, varias niñas que ríen, cantan, saltan, juegan…

Estamos en Estado de Alarma y tenemos que estar confinados en casa, sin poder salir más que a lo necesario y, tras este sábado, sin poder ir a trabajar más que aquellas personas que desarrollen actividades esenciales.

Un coche de la Guardia Civil patrulla vigilando que se cumple el confinamiento. Pero, de repente escuchan las voces de varias niñas en el patio de una casa y deciden aparcar su vehículo y tocar al timbre para saber qué está ocurriendo.

Entonces David abre la puerta de su casa y se encuentra con la pareja de guardias civiles que le recuerdan que en este tiempo no se pueden celebrar reuniones infantiles. En el patio se ven a ocho niñas.

Es David quien les decide a los guardias civiles que son sus hijas, y ellos extrañados preguntan “¿todas?”, y es cuando le solicitan la documentación necesaria para comprobar que es verdad lo que les dice David.

Me ha pasao algo surrealista. Estaban jugando las niñas en el patio delantero y se ha parado la patrulla de la GC. Han tocado al timbre y me han preguntado que si eran todas mias. Cuando le he dicho que si, se han rascado la cabeza y me ha pedido documentación. Le he enseñado...