Garamendi (CEOE), sobre el parón de la actividad, en COPE: “Es asfixiar a un país"

Este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenaba el cese de toda actividad no esencial para evitar que los españoles salgan de sus casas y así poder poner freno al coronavirus. Casi 30 horas después, el Gobierno publicaba el BOE.

Una medida, como otras tantas, que el Ejecutivo ha tomado sin consultar con nadie. El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha comentado en ‘Herrera en COPE’ que el Gobierno “me llamó el sábado primero a mediodía y después por la tarde para comentarme que iba a tomar esa decisión, pero en genérico, para ver qué me parecía”.

Sin embargo lamenta Garamendi que “a esa hora de la tarde no tenía oportunidad de consultar a ninguna organización ni a ninguna empresa y lógicamente pues el visto bueno no podíamos darlo”. Y señala que “la realidad es que hasta esta madrugada, a las 00:45h, no hemos conocido el Real Decreto y es ahora cuando estamos estudiando cómo está afectando de una u otra manera”.

Recuerda el presidente de la CEOE que “siempre hemos dicho que por encima de todo está la salud pero creeemos que la actividad económica no debería estar reñida con la salud porque la actividad económica es clave para que el estado de bienestar funcione”.

Con el cese de la actividad laboral son muchas las empresas que se encuentran en una difícil situación y “la mayoría de las pymes, tristemente, no tienen riñón. Además, ahora vienen los impuestos y se nos dicen que paguemos, son todo medidas a cuentas de un tercero. Creo que es asfixiar a un país”, argumenta Garamendi.

Los sectores más castigados por esta crisis del coronavirus son el turístico que “ha caído entero y no va a ser fácil recuperar a los turistas en un día”; al igual que pasa con el sector industrial en el que “las empresas no pueden entregar sus materiales fuera, tendrán que pagar esos retrasos… y mientras otros países salen benficiados”, comenta Antonio.

Y es que no va a ser fácil de salir de esta crisis, tal y como señala Garamendi “no están fácil que mañana volvamos tal cual”.