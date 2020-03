Una enfermera contagiada por coronavirus: ‘Tengo ganas de volver para ayudar donde se necesite’

María es enfermera y trabaja en un hospital madrileño. Hace doce días se contagió del coronavirus, una infección que está pasando en casa, aislada. ‘Puedo dar gracias de que lo he pasado como una gripe fuerte. Ahora mismo yo me encuentro bien’.

Estos días entre fiebre y tos no ha dejado de volver la vista a sus compañeros tal y como nos contaba a COPE. ‘Me acuerdo de los que están en primera línea atendiendo a las personas afectadas y sabiendo el riesgo que corren. Me acuerdo mucho del personal que están en la UVI con gente que se está debatiendo entre la vida y la muerte’. Pone también el foco en los más vulnerables. ‘Me acuerdo mucho de las personas de edad avanzada que tiene miedo y que es el grupo de población que está siendo azotado por este coronavirus’.

El contagio de cerca de 10 mil sanitarios españoles en esta crisis preocupa. Y es que ellos son una de las patas fundamentales para atajarla y poder doblegar esa curva. María es consciente y de hecho ya está pensando en su vuelta. ‘Tengo ganas de pasar estos quince días de cuarentena y poder volver a mi puesto de trabajo y poder ayudar allí donde se me necesite’.