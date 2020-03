Polvos bronceadores, buen sustituto del sol ¿cómo acertar con el tono?

Aunque dadas las cirunstancias no podamos salir de casa, y el sol brille por su ausencia, no debemos renunciar a lucir un buen aspecto y un buen color en nuestra cara. Para ello están los polvos bronceadores, el mejor aliado en nuestra rutina de maquillaje, perfectos para el verano, y ahora también para el aislamiento derivado por la crisis del coronavirus. Sin embargo pueden convertirse en nuestro pero enemigo si no sabemos escoger el tono y textura que mejor encaja en nuestra piel.



¿Cómo acertar? Toma nota de los trucos de la maquilladora profesional, Larisa Nastase, directora creativa de Larisa Studio:



- No es conveniente pasarse con el tono. La mejor opción es escoger un tono marrón para que quede más natural en la piel. Huir siempre de los tonos naranjas.



- La mejor opción para acertar con el color, lo mejor es probarlos en el hueso de la mandíbula.



- No olvides broncearte el cuello y bajar hasta la clavícula e incluso llegar hasta los hombros.



- Acertar con los polvos bronceadores según cada tipo de piel:



Pieles claras: Tonos melocotón suaves: albaricoque y dorados claros

Pieles oscuras: Colores marrones o chocolate.

Pieles cetrinas: Marrones dorados.

Pieles amarillentas: Ocres y anaranjados.

Pieles rosadas: Marrones suaves.

- Si tienes la piel con estos tipos y es, además, muy mate puedes dar toques con tonos tierra, caramelo y cobre. Además, es importante, tener en cuenta distinguir los tipos de piel según el nivel de grasa:

Para pieles secas: es conveniente utilizar productos en crema porque dan más luz y aspecto de piel jugosa.

Para pieles grasas: Utilizar productos en polvo para que la piel quede más matizada y le dé el brillo justo.



Los dos errores más comunes en el momento de aplicar polvos bronceadores según la experta son:



No empolvar todo el rostro, el bronceador sirve para crear contrastes.

No hacer la técnica del 3 porque el rostro queda en forma de 8 y no favorece a todo el mundo, solo a los rostros alargados. Es una técnica que se usa mucho en pasarela pero no queda del todo natural.