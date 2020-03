No es un secreto que una de las pasiones del líder de la radio matinal de nuestro país, Carlos Herrera, es el fútbol. Ya es habitual que el genial comunicador haga gala de su beticismo en antena cuando la ocasión lo requiere, pero en estos momentos de incertidubre y cuando la población española requiere de sus palabras de ánimo, el director y presentador de Herrera en Cope ha decidido mostrar su versión más futbolera. Tanto es así, que ya son varias las jornadas de radio en las que el periodista almeriense ha querido mostrar su versión más futbolera lanzando en las redes sociales imágenes suyas desde su confinamiento en casa portando y vistiendo las camisetas de fútbol de su equipos favoritos. Por el momento, ya se le ha visto llevando las zamarras del Betis, el Cádiz, el Zaragoza y el Aspe (equipo senior de la comunidad valenciana). Así, de esta guisa, está llevando a cabo unos programas históricos que pasarán, sin duda, a la fonoteca de la radio nacional por su alto contenido humano y su rigor informativo en esta época crucial de la crisis sanitaria por el coronavirus.

Pues q Viva el Betis pic.twitter.com/5dzq0r7ChU — carlos herrera (@carlosherreracr) March 25, 2020

MENSAJE DE OPTIMISMO Y SUPERACIÓN

Además de estos gestos continuos a nuestro balompié, Herrera también ha querido mandar un mensaje en video haciendo una comparación entre la capacidad de superación y sufrimiento que tienen los aficionados del Real Betis y la que deben tener todos los españoles en esta situación tan compleja. "Me he puesto la camiseta del Betis, una camiseta vintage, histórica, para que me de ánimo, porque si algo es el Betis es, precisamente, el espíritu de superación. El espíritu para superar cualquier adversidad. Ante la adversidad que estamos viviendo, seguro que el espíritu bético nos sirve para salir de esta, que saldremos. Y además, saldremos campeones”, señalaba. En la camiseta se puede ver el número 3 del mítico y exraordinario jugador bético Rafael Gordillo.