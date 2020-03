Flojean las Bolsas, mientras el petróleo se desploma a mínimos de hace casi dos décadas

Las Bolsas asiáticas han cerrado la sesión del lunes con pérdidas que han alcanzado el 1,5 por ciento en el índice Nikkei de Tokio. En Europa el día comienza con números rojos. Los inversores pasan por alto la decisión del banco central de China de rebajar sus tipos a muy corto plazo en 20 puntos básicos. El índice Ibex 35 pierde un 2 por ciento tras los primeros minutos de contratación. Se coloca en 6.630 puntos. La semana pasada la Bolsa subió un 5 por ciento, pero todavía acumula una pérdida del 24 por ciento en lo que va de este aciago mes de marzo a punto de terminar. Va a ser seguramente el peor mes que se recuerda en la historia bursátil.

La inestabilidad es enorme en unos mercados que temen que aumente el pesimismo económico según se prolongan y se amplían las medidas de asilamiento cada vez en más países. Los inversores estarían más tranquilos si esta semana termina con el índice por encima de los máximos de la semana anterior, que se marcaron el jueves pasado en 7.030 puntos. Los analistas técnicos sitúan “grosso modo” el campo de juego para el corto plazo entre los 5.900 y los 7.500 puntos del Ibex 35. Por su parte, el índice paneuropeo Eurostoxx 50 ha comenzado a buscar suelo en la zona de los 2.700 puntos. Nadie olvida que hace una década llegó a moverse por debajo de 2.000 puntos. Es un dato.

Vuelven a caer Telefónica y los bancos y eso que, a diferencia de la anterior crisis financiera, en esta ocasión las entidades financieras son parte de la solución, no del problema. Más de un 5 por ciento pierde el Banco Santander y no mucho menos pierden los restantes componentes del sector. Por su parte, la aerolínea IAG se deja un 6 por ciento. El impacto de la crisis del coronavirus sobre el sector aéreo mundial se cifra ya en 233.000 millones de euros. Las acciones de Bolsas y Mercados Españoles, BME, operan muy estables en 33,38 euros. Hoy comienza el plazo de aceptación de la OPA lanzada por el grupo suizo Six (dueño de la Bolsa de Zurich) al precio de 33,4 euros por título.

El petróleo se desploma

El petróleo también se resiente por la paralización de la actividad económica mundial y por el enfrentamiento entre Rusia y Arabia, que ha llevado a poner m cantidades ingentes en de crudo en un mercado en el que so la sobreoferta es casi escandalosa. El barril de curdo Brent del Mar del Norte se paga a menos de 24 dólares, cuando superaba los 50 a comienzos de mes. Desde hace casi 20 años no se veían previos tan bajos en el mercado petrolero.

La gran referencia macroeconómica de esta semana serán los datos de empleo que se publicarán el viernes en Estados Unidos. Se esperan muy malas noticias. Los expertos pronostican un repunte de al menos medio punto en la tasa de paro, que puede superar el 4 por ciento. Lo último que se sabe es que 3,3 millones de personas solicitaron el subsidio por desempleo en la semana anterior. Los más pesimistas esperaban hasta cuatro millones. Parece que los peores efectos de la pandemia del coronavirus sobre la economía están aún por llegar.

Esta semana, además, van a conocerse los primeros indicadores de actividad manufacturera y en el sector servicios referidos ya al mes de marzo. Se publicarán el jueves y el viernes tanto en China como en Europa y Estados Unidos. Serán clave para calibrar el impacto de la crisis sanitaria sobre la actividad económica. Los expertos esperan un rosario de malas noticias, aunque seguramente vendrán datos bastante peores en los dos meses siguientes.

A lo largo de la semana se conocerán datos de inflación, de ventas al por menor y de paro en Europa. aunque todavía no contendrán los efectos de la caída de la actividad económica que se ha producido fundamentalmente en marzo. Antes, hoy se publican los indicadores de confianza empresarial y del inversor en la zona euro. Y se espera que hoy el G-20, el grupo de los países más ricos del mundo, mantenga una videoconferencia para seguir la evolución de los acontecimientos. Hace pocos días, el G-20 dejó claro que iba a hacer todo lo que fuera necesario para controlar la pandemia de coronavirus y sus efectos sobre la economía. Se sumaba así a los esfuerzos colosales que han anunciado la Reserva Federal, también el gobierno estadounidense, el BCE y otros organismos internacionales.

El Tesoro español volverá al mercado en busca de financiación este jueves, día 2 de abril. Colocará bonos y obligaciones. Existe expectación por comprobar el apetito del dinero extranjero en la deuda española y si aumentan los costes de financiación. Hoy la prima de riesgo de España aumenta a 104 puntos, con la rentabilidad del bono a diez años en el 0,52 por ciento. A ese mismo plazo el “bund” alemán rinde un menos 0,52 por ciento. Los bonos de Estados Unidos a diez años ofrecen una rentabilidad del 0,68 por ciento.