El mensaje viral de una trabajadora del Mercadona: "Cada día lloro un ratito"

Los cajeros y reponedores de supermercados se han convertido también en otros héroes de esta crisis del coronavirus. Su trabajo, tal como ha definido el Gobierno este lunes, es esencial y la plantilla de los establecimientos de alimentación tienen que acudir todos los días a su centro de trabajo para hacer un trabajo fundamental en estos momentos de grandes dificultades.

En los últimos días, muchos trabajadores de supermercados han vivido momentos de angustia por el consumo desenfrenado de la gente ante el miedo a un desabastecimiento. Afortunadamente, la situación se ha estabilizado y ya es más difícil ver estanterías vacías. Ahora, sin embargo, las quejas de estos empleados llega porque muchos ciudadanos se están saltando el obligado confinamiento de una manera muy hábil: acuden a comprar uno o dos productos al supermercado como justificación para salir de casa.

Laura Suárez, cajera en un Mercadona de Arcos de la Frontera (Cádiz), se ha quejado sobre ello en un mensaje que se ha vuelto viral en Internet. "Acabo de llegar a casa de trabajar ya todos sabeis dÓnde, entro a casa sin los zapatos y me quito la ropa en el patio y directa a la ducha. Casi ni 'hola' digo para que mi hija y mi pareja puedan acercarse a mi con un poco de tranquilidad. Ya he visto alguna publicación de alguna compañera pero hoy soy yo la que necesita desahogarse. Hago un llamamiento desde aquí a quien sea competencia e igual que el otro dia estuvo la policía advirtiendo dentro de la tienda que la gente no fuera de dos en dos y que se utilizaran guantes, pues bien digo yo, que se podrian poner en la puerta para ver la gente que lo único que hace es dar paseitos y a quien vaya a por una m... de bolsa de pipas la multen. Parece que solo tocando el bolsillo a algunas personas se enteran. Porque señores nos perdéis el respeto a todos los que nos tomamos en serio esto. Como mi hija y pareja, mi familia y amigos que llevan encerrados en casa desde hace una semana. Señores, estamos abierto para que hagan una compra grande y no salgan de sus casas en un tiempo hasta que se acabe. Pero nos perdéis el respeto a todos los que hacemos las cosas bien cuando vais a comprar un paquete de pipas, un bolsa de papas o una barra de pan", ha señalado esta trabajadora.

Laura asegura en su publicación que está "cabreadísima" pide a la gente que se quedan en su "puñetera" casa y sólo salgan para lo necesario. "Millones de besos a todos los que hacéis las cosas bien, todos mis respetos y mis aplusos de las 20:00 van para ustedes. Pido disculpas por las palabrotas pero de verdad hoy ya no puedo más, cada día lloro un ratito para desahogarme porque a veces esta situacion me supera, y ver gente tan irreaponsable y tan egoista que se cachondean de nosotros me enciende", ha añadido.

LAS PRECAUCIONES DE LOS TRABAJADORES DE SUPERMERCADOS

La labor de los trabajadores de supermercados está siendo encomiable. El doctor de cabecera de COPE, Esteban Pérez Almeida, dio en un consultorio especial recomendaciones para evitar que estos empleados se contagien de coronavirus, "Llevar guantes es esencial pero si no tienen una distancia de metro y medio con el cliente sí recomiendo que usen mascarilla", señaló. Sobre los guantes, el doctor recordó la manera de proceder para quitárselos: "Cuando terminas el trabajo, debes quitarte el guante desde detrás hacia adelante y lo tiras en unas papeleras de pedal para no tocarlo. Luego te lavas las manos durante unos veinte segundos y te las secas bien". En este sentido, el médico recordó que es imprescindible no tocarse la cara con los guantes puestos porque puedes contaminarte.

