Así viven los misioneros españoles la pandemia del coronavirus

Desde Piura, en Perú, Domingo García Hospital, sacerdote de la OCSHA, cuenta que la inmensa mayoría de la población sobrevive con el trabajo informal al día. En la parroquia tienen funcionando cinco comedores para asegurar la alimentación de las familias más vulnerables, y querría ampliar este servicio pero no es fácil.

En Lurín, las Hermanitas de los Pobres acompañan a 35 ancianos pobres en un hogar de acogida. Viven de la limosna pero ahora las hermanas no pueden salir a pedir, así que confían plenamente en la Providencia de Dios para que no les falte nada a sus ancianos.

En la diócesis de Bacabal, el sacerdote de Getafe Alberto Íñigo Ruano, usa las redes sociales para mantener con sus parroquianos una hora de adoración al Santísimo, el Rosario y la Misa. Cada semana sale con la Custodia por las calles de la ciudad y por las comunidades. Las familias que quieren recibir la bendición salen a la puerta con una vela en la mano.

En la parroquia de San Saturnino, en Santiago de Chile, el misionero Álvaro Chordi, de la asociación ADSIS, ayuda a los inmigrantes y personas sin techo en estos momentos de emergencia. La parroquia está abierta 4 horas al día para que los indigentes puedan pasar a los baños, y está en conversaciones con el gobierno para poner a disposición un gran salón de la parroquia para acoger a los sin techo mientras dure esta situación.

Desde Mozambique, el misionero somasco Carlos Moratilla, ha aplicado las medias preventivas en el hogar que dirige para niños de la calle, y cuenta que han hecho una procesión y un rosario con la Virgen de Fátima para rezar por todos los afectados por la enfermedad, manteniendo la separación de un metro como mínimo entre los que participaban. Obras Misionales Pontificias está recibiendo muchos mensajes como estos, de los misioneros españoles repartidos por los cinco continentes, y nos invita a unirnos en la oración por todos ellos y ha creado en su web, omp.es, una sección específica para vivir este tiempo en clave misionera.