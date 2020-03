Coronavirus | La ministra González Laya, en COPE: "No se puede poner un avión a cada ciudadano español"

8.45 | BARCELONA Normalidad en el aeropuerto de El Prat tras el incidente con un vehículo. El Aeropuerto funciona con normalidad tras el incidente registrado a primeras horas de la mañana, cuando un vehículo ha accedido al interior de la Terminal 1 y los Mossos han detenido a sus dos ocupantes.

Los Mossos d'Esquadra informan en su cuenta de Twitter de que el aeropuerto opera con normalidad, aunque se ha cerrado el acceso del metro en la planta 0.

8.42 | HERRERA EN COPE - La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en DIRECTO: "No nos planteamos cerrar el espacio aéreo, es la forma de entrada de mercancías yrepatriar a nuestros ciudadanos, sí que contralomos que quienes viajen, tengan un control sanitario"

8.40| HERRERA EN COPE - La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en DIRECTO: "No se puede poner un avión a cada ciudadano español"

8.35 |HERRERA EN COPE - La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en DIRECTO llama a la responsabilidad. Explica que hay gente que salió en plena crisis y que" ahora nos llama para que le ayudemos a retornar. Damos prioridad a menores, estudiantes y a los que estén en aquellos lugares con condiciones más complicadas. Necesitamos paciencia, calma y mucha responsabilidad, a quien no sea responsable, va a ser dificil que se le ayude", ha insistido. "Si está en el extranjero y puede permanecer allí, siga las consignas locales, no se embarque en un viaje, sea responsable"

8.34 | HERRERA EN COPE - La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, en DIRECTO sobre la salida de españoles que se encuentran en el extranjero: "Ya han salido más de 500 españoles de Malta, de Asia, de América Latina, los atendemos día a día, no sabemos cuántos son, pero se van comunicando con nuestras embajadas y consulados. No es fácil, pero lo haremos porque es nuestra responsabilidad"

8.05 | Carlos Herrera en su monólogo de las 8: "Ya somos muy mayores para aguantar las arengas pestilentes de Iglesias"

8.03 | Muere periodista deportivo José María Candela por coronavirus a los 59 años. El periodista ha muerto a causa del coronavirus a los 59 años de edad, según ha informado en la red social Twitter Radio Nacional de España, el medio donde desempeñaba su labor.

"Ha fallecido nuestro compañero Chema Candela. Descansa en paz. Vamos a echarte muchísimo de menos" refiere RNE en un tuit. Candela, que trabajaba en el programa "Radiogaceta de los Deportes", desarrolló gran parte de su carrera dedicado a la información del Atlético de Madrid.

8.00 | BARCELONA Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas que hacia las 5 de la madrugada han accedido con su vehículo al interior de la Terminal 1 del aeropuerto barcelonés de El Prat.

Según han informado los Mossos en su cuenta de Twitter, equipos de los Tedax de la Policía de la Generalitat han descartado que el coche lleve explosivos.

El vehículo ha conseguido acceder a la zona intermodal de la Terminal 1 del aeropuerto barcelonés, sin causar heridos.

5.31h India prohíbe exportar textiles y otros materiales porque son "recursos" contra el coronavirus. El ministro de Ferrocarriles, Comercio e Industria de India, Piyush Goyal, ha anunciado este jueves que el Gobierno ha prohibido la exportación de materiales textiles para elaborar mascarillas y otros enseres en un intento, ha dicho, de utilizar todos estos "recursos de la nación para el bienestar de los ciudadanos indios" .

"India se prepara para la pandemia", ha escrito Goyal en su cuenta de Twitter. El país ha registrado hasta el momento 194 contagios y cuatro muertes a causa de la pandemia del coronavirus.

5.22h Corea del Sur impone cuarentenas a llegados de Europa y reduce nuevos casos. Corea del Sur informó hoy de que impondrá cuarentenas forzosas a todo aquel que entre en el país procedente de Europa y reportó también 87 nuevos casos de coronavirus detectados en la víspera, lo que supone un descenso en el número de contagios diarios.

Ante el aumento de casos importados (ha habido más de 60), a partir del domingo todos aquellos que vengan de Europa serán sometidos a un test para detectar la presencia del coronavirus y, aunque den negativo, serán obligados a guardar una cuarentena de 14 días en casa.

5.13h China desvía vuelos internacionales con destino Pekín como medida preventiva. China empezó hoy a desviar vuelos internacionales con destino a Pekín en un momento en el que la capital del país asiático registra un repunte de casos "importados" de contagios por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

La Administración de Aviación Civil de China informó este jueves de que, conforme a la normativa sanitaria y de cuarentena, desde la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves) y hasta el próximo día 22 incluido, los vuelos Air China y Hainan Airlines procedentes de Moscú, París, Tokio y Toronto realizarán una escala previa para llevar a cabo un análisis médico a los pasajeros.

4.44h Corea del Sur vuelve a anunciar menos de 100 casos de contagio por coronavirus tras un ligero repunte. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este viernes un descenso en el número de positivos de coronavirus tras confirmar 87 nuevos casos.

Los nuevos positivos elevan el balance de afectados por coronavirus en el país asiático a 8.652 y retoma la tendencia de menos de 100 contagios que había mantenido durante cuatro días seguidos hasta que se rompió la dinámica el jueves.

4.27h El gobernador de California decreta la cuarentena a 40 millones de residentes. El Gobernador de California, Gavin Newsom, decretó este jueves una cuarentena para los casi 40 millones de residentes del estado y ordenó el cierre de negocios no esenciales con el objetivo de combatir la propagación del coronavirus en el estado.

La orden del demócrata llega en un momento en que los casos confirmados por COVID-19 en el Estado Dorado rondan el millar y los fallecidos contagiados por este virus alcanzaron las 19 personas.

"Es hora de que todos reconozcamos que necesitamos hacer más", dijo el gobernador de la principal economía de Estados Unidos.

La medida obliga a los residentes en California a permanecer en casa excepto en caso de necesidades "esenciales", para lo que estarán abiertas tiendas de alimentación, bancos, farmacias, restaurantes que envíen comida a domicilio y gasolineras.

El gobernador subrayó en una rueda de prensa desde Sacramento que prefiere tomar decisiones drásticas a exponer al estado a un contagio más grave.

3.59h China vuelve a registrar otro día sin contagios de coronavirus a nivel nacional. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este viernes que, por segundo día consecutivo, no se ha registrado ningún caso de contagio por coronavirus en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei y epicentro de la pandemia, y tampoco ningún caso de contagio a nivel local.

No obstante, China ha registrado 39 casos de coronavirus exportados desde el extranjero, lo que eleva el balance a 228 positivos procedentes de otros países. Asimismo, las autoridades sanitarias chinas han registrado tres fallecimientos.

3.35h El Gobierno de Argentina decreta cuarentena total para evitar el contagio del coronavirus. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha decretado este jueves cuarentena total hasta el 31 de marzo en un intento más de las autoridades por mitigar el avance de la pandemia del coronavirus, que hasta el momento ha registrado 128 casos y 3 muertes en el país sudamericano.

"Todos tienen que quedarse en sus casas", ha conminado Fernández. "Nadie puede moverse de su residencia. Seguimos teniendo problema con gente que no entiende que no se puede circular por las calles en estas condiciones, porque el riesgo en el que se pone al otro es muy grande", ha explicado.

2.07h Brasil restringe la entrada a extranjeros por vía aérea para evitar la expansión del coronavirus. El Gobierno de Brasil ha decidido este jueves restringir durante 30 días la entrada de pasajeros extranjeros a través de vuelos internacionales de países como China, Corea del Sur, Malasia y gran parte de los europeos, como medida contra la expansión del coronavirus en el país, que ya ha registrado 621 casos y seis muertes.

Esta restricción, ha explicado el Gobierno, no tiene validez con los ciudadanos locales, tanto nacidos en Brasil como nacionalizados, ni con aquellos inmigrantes con autorización previa de residencia en el país.

1.43h Marruecos declara el estado de emergencia desde este viernes y "hasta nuevo aviso" por el coronavirus. El Ministerio de Interior de Marruecos ha anunciado la declaración del estado de emergencia desde este viernes a las 18.00 horas (hora local) y "hasta nuevo aviso" para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

"Con el fin de preservar la salud y la seguridad de la sociedad marroquí, en un espíritu de responsabilidad y solidaridad nacional y después de la observación de los ciudadanos que residen en Marruecos, se ha decidido declarar el estado de emergencia sanitaria y la restricción del tráfico como la única forma inevitable de mantener el coronavirus bajo control", ha indicado el Ministerio de Interior en un comunicado recogido por la agencia estatal de noticias marroquí, MAP.

1.18h EE. UU. insta a sus ciudadanos a evitar todos los viajes internacionales por la pandemia del coronavirus. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha emitido este jueves una alerta de viaje, del nivel más alto y que implica "no viajar", mediante la que insta a los ciudadanos del país norteamericano a evitar todos los viajes internacionales debido al "impacto global" de la pandemia del coronavirus.

Asimismo, en el caso de los países que aún mantienen la opción de regresar a Estados Unidos mediante un vuelo comercial, el Departamento de Estado exhorta a los ciudadanos a "regresar inmediatamente" a territorio estadounidense. La excepción a esta recomendación la constituyen aquellos ciudadanos que prevean vivir en el extranjero por un período indefinido.

00.22h González Laya contacta con sus homólogos de Argentina y Perú para facilitar la salida de los españoles​. La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha mantenido este jueves conversaciones con sus homólogos de Argentina y Perú para colaborar en la búsqueda de una salida a los españoles atrapados en ambos países.

En varios mensajes en su cuenta personal de Twitter, la jefa de la diplomacia española ha explicado que ha contactado con los Gobiernos de distintos países para buscar una solución a los españoles en el exterior ante la situación de pandemia por el coronavirus.

23.51h El Gobierno impone el cierre de todos los hoteles en el plazo de una semana. El Gobierno ha acordado el cierre de todos los hoteles y alojamientos turísticos similares en el plazo máximo de una semana, según ha acordado el Ministerio de Sanidad.

En una orden ministerial en un Boletín Oficial del Estado (BOE) extraordinario, se establece esta medida preventiva para todos los hoteles y alojamientos similares, alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia, campings, aparcamientos de caravanas y otros establecimientos similares, ubicados en cualquier parte del territorio nacional.

23.08h El balance de la pandemia de coronavirus en Francia ha ascendido a 372 muertos y 10.995 contagiados, tal y como ha informado este jueves el director general de Salud, Jérôme Salomon, que ha explicado que 108 personas han fallecido en las últimas 24 horas.

Entre los casos confirmados, 4.761 se encuentran hospitalizados actualmente, 1.122 de ellos en cuidados intensivos. Según informaciones del diario local 'Le Figaro', un 6 por ciento de los muertos eran menores de 60 años.

Así, Europa supera ya los 100.000 casos de Covid.-19, incluidos más de 41.000 en Italia, que supera ya ha China en la cifra de muertos tras registrar 3.405 fallecidos.

23.04h La Consejería de Salud de Asturias ha confirmado, a última hora de este jueves, el fallecimiento de dos personas por el COVID-19. Se trata de un hombre de 85 años y de una mujer de 95 años de edad. Más información aquí.

21.17h El Festival de Cannes, aplazado por el coronavirus.

Due to the health crisis and the development of the French and international situation, the Festival de Cannes will no longer be able to take place on the dates planned, from May 12 to 23. More info #Cannes2020 �� https://t.co/peLmfw0gQW pic.twitter.com/SVWPasvU23