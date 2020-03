El impactante mensaje de un joven asturiano contagiado: "Cuidaos y no salgáis de casa"

A pesar de que la mayoría de asturianos están cumpliendo las normas, la Policía Nacional y los agentes de la Policía Local de las diferentes ciudades del Principado siguen denunciando cada día a decenas de ciudadanos imprudentes que salen de sus casas sin motivo justificados. Algunos de ellos, incluso, se muestran violentos con los policías.

Por eso, es importante escuchar el mensaje que envía David. Es un estudiante universitario de Asturias. Está ingresado en el HUCA, contagiado por el nuevo coronavirus. A través de sus redes sociales, David ha pedido que "os cuidéis un montón, cuidaos de verdad y no salgáis".

Este asturiano padece, además del nuevo coronavirus, neumonía bilateral, por lo que le cuesta "bastante" respirar. De hecho, en el vídeo no puede evitar alguna tos y aparece con una mascarilla de oxígeno que lleva puesta "las 24 horas del día". "No me la quito prácticamente ni para comer, me dejan descansar unos 5 minutos cada 2 horas", explica.

El mensaje es muy contundente: "Un mensaje para los que se toman la cuarentena como una jauja saliendo de casa a dar paseos", empieza David, que expone con claridad: "Yo tengo coronavirus y es una locura, no es una gripe normal".

Si tienes síntomas, llama por teléfono

El Principado de Asturias ha habilitado varios teléfonos para evitar que las personas que tienen síntomas compatibles con el COVID-19 no acudan a los centros de salud y así evitar más contagios. Si tienes sospechas, puedes llamar a los teléfonos 984.100.400, 900.878.232 o al 112 y marcar, después, el 1.

En el HUCA se ha instalado un hospital militar para hacer triajes; y en el Hospital de Cabueñes (Gijón) y el Hospital San Agustín (Avilés) también habrá puestos médicos avanzados para separar los casos graves de los leves.