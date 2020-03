¿Cómo explicar a un hijo el coronavirus? ¿Cómo estudiar en casa con los más pequeños?

Estamos viviendo una situación extraña y confusa para todos, también para los niños. Por eso, he querido hacer esta noticia para aportar ideas que podáis utilizar en casa si sois madres o padres. ¿Cómo explicar a un hijo el coronavirus? ¿Cómo estudiar en casa con ellos?

La situación sanitaria que estamos viviendo en estos momentos está repercutiendo en nuestra vida social, laboral y educativa, enfrentándonos a nuevos retos, sobre todo el campo educativo, ya que muchos colegios están adaptándose al estudiar en casa.

Las noticias relacionadas con la enfermedad COVID-19 y el coronavirus están por todos lados.

¿Qué y cómo explico a un hijo el coronavirus?

Podemos pensar que llegamos tarde porque pues ya es mucha la información que han visto y han oído, pero es imprescindible que actuemos con responsabilidad.

No tenga miedo de hablar sobre el coronavirus. La mayoría de los niños ya han escuchado hablar del virus o han visto personas usando mascarillas

Cuéntale que se un virus peligroso porque se transmite con facilidad y que por eso debemos protegernos para no contagiarnos y ni contagiar a nadie. Para ello tenemos que lavarnos mucho las manos y evitar tocarnos la boca, nariz y ojos. Enséñales cuáles son los síntomas que produce, y muestra seguridad y confianza cuando hables de que los médicos y enfermeros están trabajando mucho para cuidarnos y consiguen curar a la mayoría de los casos.

Explicar esta situación a un niño no es tarea fácil. Los niños y su capacidad de comprensión es diferente a la de los adultos, por eso no podemos hablarles como lo hacemos comúnmente. Hay que adaptarse a ellos y a su capacidad de comprensión.

Multipliquémonos antes de que pregunten . Que no lo hagan no significa que no tengan dudas o miedos y la información que manejan puede que esté distorsionada por su capacidad de comprensión.

. Que no lo hagan no significa que no tengan dudas o miedos y la información que manejan puede que esté distorsionada por su capacidad de comprensión. Utiliza un lenguaje adaptado a su capacidad y a su edad , no es lo mismo un niño de 6 años que uno de 16.

, no es lo mismo un niño de 6 años que uno de 16. Utiliza un lenguaje no verbal calmado.

calmado. Hablar con frecuencia del tema . El bombardeo de información en los medios y en su día a día es constante y están recibiendo toda esa información.

. El bombardeo de información en los medios y en su día a día es constante y están recibiendo toda esa información. Evita explicaciones técnicas y largas, no sirven.

Brinde información adecuada para el nivel de desarrollo. No dé demasiada información, ya que esto puede ser abrumador para los niños

No dé demasiada información, ya que esto puede ser abrumador para los niños Evita hacer referencia personas muy enfermas o que hayan fallecido . Los más pequeños no necesitan esa información.

. Los más pequeños no necesitan esa información. Calme su propia ansiedad. Cuando sienta mucho pánico o ansiedad, evite hablar con sus hijos acerca de lo que está ocurriendo con el coronavirus

Cuando sienta mucho pánico o ansiedad, evite hablar con sus hijos acerca de lo que está ocurriendo con el coronavirus Transmite confianza y seguridad . Buscan refugio y calma en figuras de referencia y si estás haciendo esto es porque tú lo eres para ellos.

. Buscan refugio y calma en figuras de referencia y si estás haciendo esto es porque tú lo eres para ellos. Use palabras reconfortantes. Como los niños son muy egocéntricos, tan solo escuchar noticias sobre el coronavirus puede ser suficiente para que realmente piensen que van a contagiarse con la enfermedad.

Como los niños son muy egocéntricos, tan solo escuchar noticias sobre el coronavirus puede ser suficiente para que realmente piensen que van a contagiarse con la enfermedad. Puedes apoyarte en dibujos sencillos para explicar.

sencillos para explicar. Evita distracciones cuando habléis del tema , despeja las mesas y facilita el contacto visual.

, despeja las mesas y facilita el contacto visual. Enfóquese en las medidas de prevención. Una manera importante de reconfortar a los niños es hacer hincapié en las precauciones que usted está tomando.

Una manera importante de reconfortar a los niños es hacer hincapié en las precauciones que usted está tomando. Mantenga su rutina. A nadie le gusta la incertidumbre. Por eso, continuar con la rutina y la previsibilidad será de mucha ayuda en este momento

¿Qué puedo hacer mientras estemos en casa?

En Madrid y en otras comunidades se han cancelado las clases durante 15 días y seguramente lo ampliarán en el tiempo. Y sí, esto puede ser un problema para todos, pero hay que convivir con ello. Por eso voy a daros algunos recursos para que podáis hacer con ellos estos días:

Enséñales a lavarse las manos: como sabéis este es el punto clave. No necesitamos geles especiales, los microbiólogos explican que basta con agua y jabón. El Ministerio de Sanidad ha dejado algunas infografías que podemos poner en casa y en los coles sobre cómo hacerlo.

Podemos aprovechar el lavado de manos para repasar. Por ejemplo, podemos pedirle que nos “cante” dos tablas de multiplicar mientras lo hace, alguna canción que le guste, contar de cinco en cinco, de dos en dos...

También podemos hacerlo más lúdico: Dibuja un virus en su mano por la mañana. Desde que lo tiene hasta que se vaya a la cama tiene que conseguir que desaparezca.

Podemos aprovechar y trabajar con ellos que ahora es importante limitarlas porque este virus es muy contagioso. Podemos utilizar un “Elbows for hellos” saludar con los codos e inventar, de este modo, un choque sin contacto y que mejore su inglés.

Es muy importante que mantengáis una actitud de responsabilidad y cuidéis la información y conversaciones en casa. Es entendible que queráis estar informados, pero no estáis solos y no puede ser el único tema en la tele o radio durante las 24 horas. Afortunadamente, tenemos canales de niños y un montón de plataformas que nos ofrecen contenido adecuado a ellos cuando estén por casa. Ventilemos las casas y las clases, limpiemos a fondo

Lo más importante de todo es una actitud de responsabilidad y consciencia, y seguir las indicaciones y recomendaciones que se den desde los autoridades sanitarias.

Os dejamos El cuento que explica a los niños qué es el coronavirus y por qué deben quedarse en casa

¿Cómo estudiar en casa con los más pequeños? Claves para adaptarse​

No hay cole, pero no son vacaciones. Está claro que es complicado estar en casa con un niño acostumbrado a unas rutinas y horarios que están siendo alterados. Es importante mantener estos horarios. A las nueve estaremos vestidos y desayunados. Podemos ponernos a trabajar un poquito, leer, repasar… Parques, salidas en bici, etc ya no son una opción, por lo que os he dejado una foto con 70 ideas que podemos hacer en casa con los más peques e intentaré ir añadiendo más.

“En este momento tan excepcional, una correcta organización será clave para aumentar la motivación de los niños. Para ello, los padres deberán facilitar un espacio adecuado de trabajo, así como un horario en el que quede bien diferenciado el tiempo de estudio, el de descanso y el de ocio”

En Madrid está siendo una locura para los padres. Primero porque el portal EducaMadrid se está saturando constantemente, lo que hace que bajarse un ejercicio sea una tarea de paciencia para los padres. A veces esta 30 minutos para bajarte un PDF. También algunos profesores han pensado que mejor que los padres seamos los profesores y les expliquemos todo, pero algunos estamos teletrabajando, por lo que la conciliación de vida familiar y laboras se hace muy dura. También esto está comenzando, pero sería importante que los profesores usaran videoconferencia para seguir en contacto con lo niños.

Tenemos que marcar

Tiempo de trabajo : cuanto más pequeños sean los niños, más tendremos que orientarles. Una comunicación fluida con el profesorado ayudará mucho a distribuir las tareas y resolver aquellas dudas que puedan tener los padres o los niños.

: cuanto más pequeños sean los niños, más tendremos que orientarles. Una comunicación fluida con el profesorado ayudará mucho a distribuir las tareas y resolver aquellas dudas que puedan tener los padres o los niños. Tiempo de ocio : hay que tener mucho cuidado con el uso de las pantallas para que esté bien delimitado. Podemos aprovechar esta oportunidad para disfrutar del tiempo en familia, hacer una obra de teatro, manualidades, cocinar un bizcocho, etc.

: hay que tener mucho cuidado con el uso de las pantallas para que esté bien delimitado. Podemos aprovechar esta oportunidad para disfrutar del tiempo en familia, hacer una obra de teatro, manualidades, cocinar un bizcocho, etc. Tareas domésticas: involucrar a los hijos en función de sus edades en las tareas domésticas es siempre recomendable, y más cuando se pasa mucho tiempo en casa, para enseñarles a colaborar en familia. Además, el hecho de hacerles responsables de una tarea concreta cada día hará que los niños sientan que su participación es importante.

Disponer de la tecnología adecuada será también un gran aliado para introducir una rutina que permita llevar a cabo un trabajo diario organizado, así como un seguimiento individualizado de los alumnos. En este sentido, la tecnología ofrece una serie de ventajas que favorecen tanto el trabajo autónomo como en equipo gracias a clases online, foros de debate o herramientas que permiten compartir materiales e impresiones. Cisco Webex está dando su plataforma gratis a los profesores que están en EducaMadrid para que puedan hacer videoconferencias y dar clases a los niños.

Sin embargo, si bien es cierto que la tecnología es una herramienta clave para el sector de la enseñanza durante esta crisis, también conlleva una serie de riesgos. Por un lado, requieren de una especial atención por parte de los progenitores. Un uso inadecuado de la tecnología puede llevar a algunos alumnos a no diferenciar entre el tiempo de ocio y de estudio al tener tan cerca la tentación de jugar o chatear con sus amigos. Por ello, el seguimiento por parte de los padres será fundamental.

Dentro de la rutina establecida por cada familia, el tiempo de ocio debe ser igual de importante que el tiempo dedicado al estudio.

También tienen la necesidad de jugar, por lo que padres o hermanos deberán ocupar ese vacío ideando juegos y actividades para pasar la cuarentena de la forma más amena posible, lo que será una oportunidad de disfrutar del tiempo en familia.

En caso de que la actual medida de prevención se extienda, las clases online serán la mejor solución, y el profesorado tendrá el reto de orientar al alumno en este nuevo proceso de aprendizaje.