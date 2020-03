La imagen de Jorge Javier sin maquillaje ni peluquería presentando "Supervivientes"

El estado de alarma general en el que vive el mundo por la pandemia del covoronavirus COVID-19 ha provocado que muchos espectáculos, festivales, programas... se suspendan. Una decisión que podría afectar a la emisión de Supervivientes.

Tras informar este martes a los concursantes de la situación tan compleja que se estaba viviendo en España, Jorge Javier Vázquez ha querido tranquilizar a la audiencia explicando cómo se encuentran las cosas en Honduras.

"El impacto en Honduras es muchísimo menor que en España, tan solo hay 12 casos que están controlados. El lunes pasado se estableció el Estado de alarma. Las medidas de aislamiento son similares a las que tenemos aquí. Hoy no hay problemas de abastacemiento. Las Instituciones hondureñas están atendiendo a todos los españoles y sobre todo a nuestro equipo", explicaba Jorge Javier a cámara.

Por su parte, Lara Álvarez ha explicado que todos están bien y que están más unidos que nunca: "Estamos bien, todo el equipo está en contacto con sus familias. Estamos siendo una piña más que nunca. Gracias por el esfuerzo que estáis demostrando allí, os mando un beso enorme a todo el equipo".

Además, un detalle que acompañó a esta gala de Supervivientes fue- además de la ausencia de público- el look de Jorge Javier. Y es que el presentador reconoció que ya no hay maquillaje ni peluquería en Telecinco: "No tengemos maquillaje ni peluquería, podría estar peleandome con el secador y poniéndome polvos para quitarme brillos, pero la verdad es que me da mucha pereza. Ahora entiendo yo a las señoras cuando salen con las raíces".