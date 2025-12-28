Almirante Ángel Tafaya, sobre la reunión de Trump y Zelenski: "Yo no puedo ser optimista, es necesaria, pero no es la importante, la de Moscú con Putin sí"

El almirante Ángel Tafaya ha analizado en 'La Mañana Fin de Semana' de COPE las claves de la futura reunión entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En conversación con Fernando de Haro, el almirante ha rebajado las expectativas sobre este encuentro, calificándolo como un paso previo, pero no definitivo, para la resolución del conflicto.

A pesar de que la reunión ha sido calificada como "crucial o básica", Tafaya discrepa: "Yo no lo creo así, esta es previa a la crucial o básica que va a ser cuando vaya el delegado de Trump a explicarle a Putin lo que occidente [...] pretende". Para el almirante, "esa es la clave, la de Moscú", no este encuentro preliminar, aunque lo considera "necesario".

Yo no puedo ser optimista" Ángel Tafaya Almirante y experto en conflictos

Los tres actores del drama

Basado en los tres agentes principales, Trump, Putin y Zelenski, el experto militar ha confesado: "yo no puedo ser optimista sobre el resultado de esta, ni sobre todo la básica de Moscú". Describe a Donald Trump como un "árbitro" autoproclamado que "tiene demasiada prisa" y una técnica de negociación "torpe". Además, señala que se ha mostrado "mucho más sensible a las demandas de Putin que a las de Zelenski".

DPA vía Europa Press El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habla durante una reunión ampliada del Consejo de Ministros del Ministerio de Defensa.

Sobre el presidente ruso, Vladímir Putin, al que considera "hábil, obstinado, inflexible", Tafaya deduce sus objetivos a través de las filtraciones tras sus conversaciones con Trump. Estos parecen ser "deshacerse de Zelenski a través de unas elecciones, el quedarse con lo que ha conquistado y levantar las sanciones".

En cuanto a Volodímir Zelenski, lo identifica como la "parte débil" de este drama. Asegura que ha aprendido a "torear" y "disimular", y su principal objetivo es obtener "garantías de que esto no se vuelva a repetir". Aunque está dispuesto a "sufrir" y "ceder terreno", también busca ganar tiempo pidiendo "un mínimo de 90 días de paz" y un referéndum para justificar sus concesiones.

CONTACTO vía Europa Press Zelenski, con su Jefe ucraniano de la inteligencia de defensa Kyrylo Budanov

La situación en el frente

Mientras la diplomacia avanza, la guerra sobre el terreno no se detiene. El almirante ha explicado que Rusia "sigue avanzando a pequeños pedazos de ganancia de terreno" en la región de Donetsk, aunque a un coste "tremendo". Los ucranianos ceden terreno lentamente mientras causan importantes pérdidas a las fuerzas rusas.

Es lógico que antes de entrar en negociaciones se siga combatiendo" Ángel Tafaya Almirante y experto en conflictos

Tafaya considera "triste, pero lógico que antes de entrar en negociaciones se siga combatiendo, que incluso con más ardor" para "conseguir la mejor situación exactamente para negociar". Sin embargo, califica como "difícilmente justificable" que, en medio de este proceso y como ha ocurrido con el asedio a Kiev con misiles, "se machaque a la población civil por si está dispuesto a negociar".