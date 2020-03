El Banco de España advierte de una perturbación sin precedentes y una crisis "muy acusada" por el coronavirus

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este viernes de que la "perturbación sin precedentes" provocada por la pandemia del coronavirus tendrá una "intensidad incierta", aunque "muy acusada" en el corto plazo, por lo que ha pedido "más ambición" de las políticas fiscales europeas.

En un comunicado, Hernández de Cos afirmó que las "necesarias medidas" de contención en España y en otros muchos países europeos han llevado a una disrupción "muy severa" de la actividad económica, y a pesar de que aún no existen indicadores para precisar la intensidad, afirmó que el deterioro de la actividad será "muy acusada" en el corto plazo.

La pandemia será un episodio transitorio. Sin embargo, la duración de sus efectos depende crucialmente del éxito de las medidas para reducir los nuevos contagios y, también, de las políticas aplicadas para atenuar el impacto derivado del cese de la actividad de muchas empresas y de las consiguientes pérdidas de empleo", subraya el gobernador.

En este contexto, "una mayor ambición y coordinación de la respuesta a escala europea no es una opción; es una necesidad", considera el gobernador, que subraya que la dimensión de la perturbación "hace necesaria una mayor ambición de las políticas fiscales europeas comunes", ya sea a través de las herramientas disponibles o con otras nuevas.

En ese sentido, apunta a la posibilidad de reforzar las herramientas comunes con un mecanismo para compartir los riesgos presupuestarios de los países individuales.

El Banco Central Europeo (BCE) viene reclamando en las últimas semanas a los países europeos que adopten mecanismos fiscales que ayuden a las medidas monetarias y de liquidez que él puede implantar.

