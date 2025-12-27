La DGT retira la homologación de varias balizas V16 horas antes de que entre en vigor la obligatoriedad y se pronuncia sobre si multarán por llevarla

A tan solo cuatro días de que finalice el año, la incertidumbre sobre la nueva baliza V16 crece entre los conductores. En el programa Mediodía COPE, Antonio Herráiz y María Álvarez han desgranado las claves de una normativa que jubila a los tradicionales triángulos de emergencia a partir del 1 de enero. La gran pregunta que se hacen muchos es si recibirán una multa por no llevar el dispositivo homologado y, sobre todo, cómo saber cuál es válido.

Un cambio para salvar vidas

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido la medida como un avance crucial para la seguridad vial. "Las balizas, la V16, la baliza conectada, es un elemento reconocido internacionalmente por los técnicos, por los especialistas en seguridad vial, para, vuelvo a decir, salvar vidas", ha afirmado. El objetivo principal es eliminar el peligro que supone bajarse del coche en plena vía para colocar los triángulos.

La experiencia acumulada lo que nos viene diciendo es que ese procedimiento es un procedimiento arriesgado" Ana Blanco Subdirectora adjunta de Circulación de la DGT

Desde la DGT, Ana Blanco, subdirectora adjunta de Circulación, ha aportado datos que sustentan la decisión. Según ha explicado, "la experiencia acumulada lo que nos viene diciendo es que ese procedimiento [...] de ir andando por la carretera, por ese arcén, a colocar el triángulo, pues es un procedimiento arriesgado". Las estadísticas reflejan una media de 25 fallecidos al año en vías de alta capacidad por atropellos ocurridos en estas circunstancias.

Europa Press Baliza V16 de emergencia para vehículos

Así funciona la V16 conectada

Hay quien piensa que colocando la V-16 ya se ha acabado todo, no" Pere Navarro Director de la DGT

Una de las mayores confusiones es sobre su funcionamiento. El director de la DGT, Pere Navarro, ha aclarado que la baliza no avisa al seguro. "Hay quien piensa que colocando la V-16 ya se ha acabado todo, no. Esto es simplemente para avisar [...] de que a un kilómetro y medio hay un vehículo parado", ha señalado. Tras activarla, el conductor sigue teniendo que llamar a su compañía de seguros para que venga la grúa.

La gran ventaja del dispositivo es su conectividad con la plataforma DGT 3.0. Al encenderse, envía una señal que geolocaliza el vehículo y advierte a otros coches a través de sus navegadores. Para los coches más antiguos sin navegador integrado, Ana Blanco ha explicado que la alerta también llega a las aplicaciones móviles de navegación, por lo que la protección es universal. Aun así, la Guardia Civil recuerda que la luz por sí sola no garantiza la seguridad si no está conectada.

EFE Un conductor coloca una baliza de emergencias. La obligatoriedad de contar con una baliza V16 en cada vehículo desde el 1 de enero ha multiplicado las oferta de estos dispositivos

Polémica: homologación y multas

La polémica se ha intensificado esta misma semana, cuando la DGT ha retirado la homologación a cuatro modelos de balizas que, si bien emitían la señal luminosa, carecían de la función de geolocalización obligatoria. Por ello, es fundamental consultar el listado oficial de la DGT para asegurarse de que el dispositivo adquirido es válido y evitar problemas, ya que algunos expertos ya cuestionaban si las balizas V16 podrían espiar al usuario.

La principal preocupación de los conductores es la multa. Los responsables de la DGT no han aclarado si habrá un periodo de gracia o si comenzarán a sancionar desde el 1 de enero. Esta ambigüedad genera nerviosismo, sobre todo cuando informaciones previas apuntaban a que la sanción podría ser de 80 euros. Mientras tanto, el coste del dispositivo, que ronda los 40 euros, es visto por muchos como "un negocio", y hay empresas comercializadoras que "están haciendo el agosto en pleno invierno".