Audio

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias. ¿Es una percepción mía, una percepción infundada, o ustedes se están retrasando de alguna manera el modus vivendi? Es decir, esa actividad que se tenía a las 06:00, esas casas con luces abiertas, radios en los baños, cafeteras en marcha, medias poniéndose, maquinillas de afeitar conectadas... Todo eso digamos que en vez de a las 06:00 es a las 07:00, incluso a las 08:00. Si el teletrabajo te lo permite, seguramente hay algunos que sí lo están haciendo. ¿Por qué? Porque creemos que el pico de las audiencias está moviéndose. Antes era a las 08:00 ahora es a las 09:00. A lo mejor hay un retraso en la vida civil de los españoles. Bueno, no se dejen llevar por eso. Si están confinados, estar confinado no quiere decir estar echado en la cama todo el día. Hay que hacer muchas cosas y a ser posible hacerlas pronto en este viernes 20 de marzo del 2020 en el que ha llegado la primavera. Ha llegado. Qué manera más triste de llegar. Cuando llega la primavera nos tiramos a la calle para vivir esos días del calor íntimo, feliz que nos anuncia seis meses prodigiosos.

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

HERRERA, SOBRE LOS CASOS DE CORONAVIRUS

Bueno, pues los seis meses que vamos a tener me parece a mí por delante de prodigiosos van a tener lo justo, lo regular.

España sigue aproximándose al pico de la pandemia. Contagiados oficiales, diplomados, vamos a llamarles así, diplomados 17.147. Todos sabemos que hay muchos más. Y en cuanto se masifique el testeo de aquellas personas que creen tener síntomas y que están en casa, de 17.000 podremos pasar a un a cifra inverosimilmente mayor o no inverosimilmente. Los que son son los fallecidos, 767.

¿Alguien está en condiciones de saber cuándo llegaremos al pico, a lo máximo, y la curva empezará a bajar? No. Hay quienes hasta hacen cálculos matemáticos y dicen que eso corresponderá a la segunda quincena de abril. Para la segunda quincena de abril hace falta un mes. Así se lo digo para que se vaya concienciando. Por ejemplo, entre los fallecidos destacan la primera sanitaria, una enfermera vasca de 52 años, tres personas por debajo de los 65 años. Hay que destacar que el 67% de los enfermos tiene menos de 65 años. Ahora mismo hay 939 personas en la UCI.

En el conjunto de España para que mos hagamos una idea hay 5.000 camas de cuidados intensivos, con lo cual, a lo mejor eso no es un problema en Extremadura o no lo es en Canarias o en Baleares, sí lo es en Madrid. En Madrid están al límite. En el conjunto de España hay margen para prepararse antes de la siguiente oleada de contagios porque, además, el sistema sanitario ha improvisado más de un millar de camas en cuidados intensivos, pero los expertos dicen que harán falta otras 1.500, o sea, que habrá que inventárselas. Ya veremos.

HERRERA PIDE MÁS MATERIAL SANITARIO

El material sanitario va a ser uno de los puntos delicados de esta crisis. Ha comenzado a llegar material sanitario, por ejemplo, al Hospital Infanta Sofía de Madrid, que se emplea como centro logístico para la dristribución, pero hay polémica con las comunidades autónomas que se quejan de la tardanza con la que se está repartiendo ese material. Ayer lo denunciaba aquí Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Europa Press

Los hoteles ya han comenzado a servir como hospitales. Uno en Madrid, al lado del Gregorio Marañón, pronto uno en Barcelona cercano al Hospital Vall d'Hebron y por lo menos, como le decía antes, se están agilizando las pruebas diagnósticas.

Estos días se está comentando sobradamente que el mejor ejemplo son los coreanos. Cuanto más nos parezcamos a los coreanos, hombre, del sur a ser posble, mejor, porque lo que hicieron en Corea fue no escatimar en pruebas a posibles contagiados, aunque fueran muy leves. Habilitaron antiguas cabinas telefónicas, recibieron a los sospechosos de contagio en sus propios coches y eso es lo que se empezó ayer a hacer en un hospital de Vigo y también en Tenerife, es decir, en el aparcamiento de una universidad, llega un tío en su coche, había fila para ser atendidos, al comienzo de la fila están los sanitarios aislados, llega el conductor, baja la ventanilla, se deja introducir el bastoncillo por la nariz.

Y siguen preocupando lógicamente las residencias de mayores, tanto que la Guardia Civil ha revisado ya más de 2.300 en toda España para conocer si se están cumpliendo las normas, si necesitan ayuda o no. El último gran foco lo han detectado en un centro de Madrid, en el distrito de Chamartín, 11 muertos, 34 afectados; en la provincia de Salamanca la Residencia de Linares de Riofrío es también un drama: seis fallecidos, 14 auxiliares tienen síntomas de estar contagiadas. En Granada el Ejército ha desinfectado otro centro. Y parece que la mortalidad en las residencias de mayores de momento es parecida a la de otros países, pero está claro que hace falta una actuación especial en ese tipo de residencias.

HERRERA ANALIZA LA RUEDA DE PRENSA DE IGLESIAS

Pero no se preocupe porque todos estos problemas los va a arreglar de rueda de prensa en rueda de prensa el llamado vicepresidente de lo Social, Pablo Iglesias, que ayer organizó y se coló en una rueda de prensa del ministro de Sanidad para darse importancia, nada más; para hacer propaganda con una borrachera de demagogia que causa alipori, causa vergüenza ajena.

Pablo Iglesias, vicepresidente gracias a la falta de insomnio de Pedro Sánchez, que lo protege y que lo potencia. ¿Qué país se permite el lujo de poner en la cúspide del poder y ahora también de los servicios secretos a un cuentista como este sujeto, desleal, que lo que quiere es acabar con el Estado tal y como lo conocemos? Ignorante, soberbio y dado a los jueguecitros con cucharitas y cacerolitas en los balcones cuando hay otras cosas más serias que hacer.

Ayer lo que quiso fue protagonismo, además, para no decir nada, para decir tontunas, para anunciar nada, para regodearse en la mala literatira de esa izquierda agreste, inútil que personifica él, que ha alcanzado el poder gracias a Pedro Sánchez, que lo ha incorporado al poder,

Miren, cuando acabe el COVID-19 habrá muchos recibos que pasar a este incompetente. Hay muchos pagarés firmados a tres meses vista, a cuatro meses vista porque ya somos muy mayores para tener que soportar arengas pestilentes en forma de convocatoria de prensa aprovechando una enfermedad.

Por cierto, ¿este no debería estar en cuarentena como los demás o es que es imprescindible? Total, ¿para qué? Para poder ser oposición y poder a la vez con un infantilismo ideológico de tocar campanas. Está ahí para trabajar en favor de la colectividad organizando la respuesta del Estado a un desafía vírico, no para hacer propaganda obstecea y tentativas rupturistas. ¿Cuánto tardaría en ser cesado un personaje como este, absolutamente prescindible, si el presidente de ese Gobierno fuera un individuo políticamente decente? Y no el que es.