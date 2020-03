La cuarentena no puede con los más pequeños

A grandes males, grandes remedios. Se está hablando mucho a lo largo de estos días del confinamiento en casa. Del coronavirus. De cómo están cesando muchas actividades. De que evitemos salir a la calle. ¿Y qué pasa con los más pequeños? Obviamente los colegios han cerrado y las actividades se han cortado de raíz por las circunstancias. Pero si alguien tiene ingenio, esos son los reyes de la casa. No se les pone nada por delante y ante la situación de estar confinados en casa, han decidido que el entretenimiento y el día a día van a seguir siendo muy divertidos.

Nos hemos colado en la casa de varios pequeños. De manera virtual, por supuesto. Porque recuerda: hay que quedarse en casa. Pero eso no impide que los más pequeños nos han enseñado cómo en su día a día. Cómo son sus aventuras entre cuatro paredes. Cómo pasan el tiempo. Naturalmente hay tiempo de tareas, tiempo de deberes. No hay que perder comba. Pero también hay tiempo para la diversión. Ven con nosotros a comprobar, caso por caso, cómo lo pasan algunos pequeños de la casa durante esta primera semana de cuarentena.

CRISTINA, SONSOLES Y EL TELETRANSPORTE

El primer caso con el que nos encontramos es el de dos hermanas. La mayor, Cristina, cumplía el pasado lunes 11 años. La pequeña, Sonsoles, tiene 4 y está a punto de cumplir 5. Durante estos días, además de sus deberes, están investigando la mejor manera de teletransportarse por diferentes zonas de la casa. Aquí, una prueba de ello...

Vídeo

De momento, parece que lo están consiguiendo bien, aunque Sonsoles tiene que practicar un poco mejor algunos aterrizajes. Por cierto que estas dos hermanas también tienen tiempo, incluso, para ofrecer sus propios conciertos en casa. Cristina, la mayor, toca el piano. Sonsoles, la pequeña, le acompaña con su guitarra.

NUEVAS FORMAS DE COMUNICARSE

Si unas quieres teletransportarse, otras se han decidido a fabricar nuevos inventos, a probar nuevas formas de comunicarse. Es el caso de Raquel y Marta. Viven en Sobradiel y tienen los días muy ajetreados. Hechos, insistimos, sus deberes diarios, tienen tiempo para cantar, para jugar y para deleitar al público con fabricaciones como esta...

Vídeo

Por lo que parece, este artilugio de fabricación casera funciona a la perfección. Eso sí, para ir de casa a casa igual hace falta un poquito más de hilo...

¿QUIÉN DIJO NO AL FÚTBOL EN CASA?

Tampoco lo están pasando nada mal Jorge y Alba. Siempre hemos escuchado aquello de que no se juega con balones en casa. Pero, ¿y si estamos en Estado de Alarma? Pues se improvisa un partidillo en el pasillo y no pasa nada. Si no que se lo pregunten a estos dos hermanos de Zaragoza, que le pusieron toda la emoción del mundo...

Vídeo

Y es que la actividad física es importante. También lo sabe Oliver, que ni corto ni perezoso también hace distintos tipos de ejercicios durante estos días. Por ejemplo, nada se le pone por delante cuando quiere montar en su bici y moverse un poco. Y lo hace con toda la alegría del mundo...

Vídeo

FUTUROS COCINEROS

Es importante comer bien estos días. Hacerlo de manera sana. Aportando en casa su granito de arena también está Laura. Ayuda a sus padres a preparar una deliciosa ensaladilla rusa. ¿Su función? Pelar los huevos duros con el mayor mimo y esmero posibles. Y lo cierto es que le están quedando de maravilla...

Vídeo

UN MENSAJE DE TRANQUILIDAD

Y entre tanta actividad, hay quien también saca su lado más positivo. Javier, por ejemplo, ha hecho hasta una pequeña pancarta bajo el lema 'Todo va a salir bien'. Nos cuenta lo que hace en su día a día. Empieza por los deberes y, una vez cumplida la obligación, es tiempo para el ocio.

Vídeo

También pasa estos días de manera tranquila Jorge. Entre tareas, alguna película (sobre todo de Disney) y jugar con su hermano pequeño Jaime, de apenas meses, también saca tiempo para hacer algún puzzle, cómo nos contaba a través de este vídeo que nos hizo llegar.

Vídeo



FUTURAS VOCACIONES

Estar en casa puede, incluso, dar una opción de futuro para más de uno. Por ejemplo, Julia parece que va a querer ser como su mamá el día de mañana. Con el micrófono de Cope en la mano, habla de lo que hace, nos cuenta un pequeño relato (en castellano y en inglés) y, sobre todo, demuestra que es buena chica: hay que hacer caso a lo que diga mamá.

Vídeo

En definitiva. El que se aburre en casa es porque quiere. Si la situación obliga a no salir de casa, pues haremos de la casa un paraíso de juegos, entretenimiento y diversión durante estos días. Tomemos ejemplo de nuestros pequeños.

