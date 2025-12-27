Cristina, española en Estados Unidos: "Por estas fechas, mi marido hace coles de bruselas al horno envueltas en bacon con jugo de arce"

La llegada de la Nochebuena trae consigo una pregunta recurrente en todos los hogares: ¿qué cenamos esta noche? En el programa 'La Tarde' de COPE, conducido por Pilar García Muñiz y Carlos Márquez, han querido conocer de primera mano las propuestas de sus oyentes, descubriendo un abanico de menús que reflejan tanto la tradición como la influencia de otras culturas. Las opciones son tan diversas como los lugares desde donde llaman los protagonistas, demostrando que la gastronomía navideña se adapta a todos los gustos y bolsillos, desde menús completos por 12 euros a cenas que no bajan de los 200.

Una de las historias más singulares ha llegado desde el otro lado del Atlántico. Cristina, una oyente española que vive en Estados Unidos, ha compartido su plan para la cena. Su menú combina la tradición española con un toque americano. "Vamos a poner pinchitos variados. He hecho unas croquetas", ha explicado, pero el plato estrella lo prepara su marido: "Por estas fechas, mi marido hace coles de bruselas al horno envueltas en bacon con jugo de arce". La propuesta se completa con "un poquito de pulpo", demostrando una fusión gastronómica muy personal.

Alamy Stock Photo Primer plano de un árbol de arce roja

La innovación de las coles de Bruselas con jugo de arce ha generado un simpático debate en el estudio. "Es porque estás en Estados Unidos, tienes que estar así", comentaba uno de los presentadores. Aunque en España este tipo de verdura a veces se deja para "desengrasar" en días posteriores, no han faltado defensores de los vegetales típicos de estas fechas, como "el cardo, que es muy típico en Madrid y en Navarra" o "la Lombarda".

Tradición y producto local en España

Frente al menú internacional de Cristina, otros oyentes han apostado por las recetas más arraigadas. Desde San Sebastián, una oyente del País Vasco ha afirmado que en su mesa "no puede faltar la sopa de pescado". Para el día de Navidad, la elección es igual de tradicional: "cordero, que es lo más rico". El pescado se reafirma así como una de las opciones predilectas para la cena de Nochebuena en muchas partes de España, a pesar de que la cesta de la compra se ha encarecido en las últimas semanas.

Alamy Stock Photo Pierna de cordero lechal, ensalada, patatas laminadas, servida en plato cuadrado en la terraza del restaurante Palomeque, Zaragoza

Un mensaje de compañía en Nochebuena

La Nochebuena también tiene un componente emocional muy importante, especialmente para quienes la pasan en soledad. Es el caso de Rosa, de Barcelona, una oyente incondicional de COPE que ha compartido su menú y un mensaje para quienes están en su misma situación. En su mesa no faltarán los "entremeses ibéricos" y un "pollo con ciruelas pasas, una comida muy típica catalana". Para el día 25, preparará la tradicional "escudella i carn d'olla".

Sus palabras han emocionado a los presentadores, que han enviado "un abrazo inmenso" a Rosa y a "todas esas personas que, por un motivo o por otro, pues tienen que pasar esta noche y mañana, día de Navidad, en soledad". Desde el programa han recordado que la radio es una gran compañera en estas fechas. "Que se ponga la cadena COPE, que les vamos a hacer compañía", afirmaba uno de los locutores. "Aquí vamos a estar también mañana los de La Tarde haciendo el programa, como siempre, de 3 a 7 de la tarde".