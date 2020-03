Un enfermero de Madrid: "Se está dejando morir a gente por el coronavirus"

José Gracia, enfermero del Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha intervenido este viernes en 'Herrera en COPE', donde ha dicho que los profesionales sanitarios psicológicamente están "fatal" debido a los casos de coronavirus. "No podemos con esta situación", ha denunciado.

En este sentido, ha dicho que "no hay equipos de protección individual" adecuados para los profesionales sanitarios, por lo que "peligra" su salud. "Estamos desbordados no, lo siguiente", ha señalado, comparando la situación con la de una guerra.

"Hemos pasado de atender al paciente con una mascarilla de partículas de alta calidad a llevar mascarillas casi transparentes de papel. ¡Es una vergüenza!", ha clamado.

Gracia ha dicho que les hacen falta "recursos humanos" y, en lo que respecta al Hospital 12 de Octubre, ha denunciado que "no se están utilizando adecuadamente los edificios". Por eso, ha cuestionado la labor de la gerencia del centro, de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España.

"No hay suficiente material", ha dicho, y el existente lo tienen que esterilizar para volverlo a usar. "Podemos entrar en el turno a las tres de la tarde y hasta las cuatro no podemos hacer nada porque no hay equipo", ha desgranado.

Gracia ha dicho que "se está dejando morir gente" en los hospitales "por no hacer las cosas bien". "No hay posibilidad de puestos de reanimación, de quirófanos, nada", ha zanjado Gracia.

En este sentido, ha dicho que la situación se puede extrapolar a otros centros médicos, como el de Getafe, donde "se tienen que poner bolsas de basura para poder trabajar".