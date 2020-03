Dr. García Sastre, en 'TRECE': "No es probable que, cuando mute el virus, se vuelva más peligroso"

El doctor Adolfo García Sastre, codirector de Global Health and Emerging Pathogens Institute y uno de los virólogos más reconocidos del mundo, ha analizado en 'TRECE al día' la situación actual de la crisis del coronavirus: "No sabemos exactamente contra qué nos estamos enfrentando. Sabemos lo que ha ocurrido en China y Corea, que es posible ralentizar el virus".

En cuanto al proceso de mutación, ha señalado que "no es probable que cuando mute el virus se vuelva más peligroso. Lo más fácil es que aumente su capacidad de propagación, no que suba su mortalidad".

