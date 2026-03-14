La bioquímica María Hernández-Alcalá sobre la inflamación crónica de bajo grado: "debido a nuestros hábitos el sistema inmunitario está activo sin necesidad"

Cada vez más científicos señalan a la inflamación crónica de bajo grado como uno de los factores clave detrás de enfermedades modernas como la diabetes tipo 2, las patologías cardiovasculares o incluso algunos procesos neurodegenerativos.

Para profundizar sobre el origen y las razones de esta inflamación crónica, las fundadoras de FuturLife21, las bioquímicas Elena Pérez y María Hernández-Alcalá, expertas en nutrición clínica, nutrición aplicada y salud pública, han explicado en una entrevista con José Ángel Cuadrado en el programa 'Lo que viene' qué sucede en nuestro cuerpo para que se produzca esta inflamación y, lo más importante, qué podemos hacer para evitarla.

¿Qué es la inflamación crónica?

Según María Hernández-Alcalá, el sistema inmune es el "escudo" que nos defiende de virus, bacterias y células tumorales.

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El problema actual es que, debido a nuestros hábitos, este sistema no está simplemente 'despierto y preparado', sino que se mantiene basalmente activo sin necesidad. Esta situación es lo que se conoce como inflamación crónica de bajo grado.

Esta activación constante, provocada por una mala alimentación rica en harinas refinadas y azúcares, el estrés, la falta de deporte y la falta de sueño, hace que el sistema inmunitario "empiece a reaccionar contra cosas que no debería reaccionar y deje de reaccionar de forma óptima a cosas que sí debería reaccionar". Esto puede agravar patologías autoinmunes o incluso adelantar su aparición.

Empieza a reaccionar contra cosas que no debería reaccionar y deje de reaccionar de forma óptima a cosas que sí debería reaccionar" María Hernández-Alcalá Cofundadora de FuturLife21

La clave: el estilo de vida

Las especialistas de FuturLife21 destacan que prácticamente todas las enfermedades no transmisibles tienen un vínculo con el sistema inmunitario.

Imagen con las dos fundadoras de FuturLife21.

Por ello, insisten en la importancia de cuidarlo a través de hábitos saludables.

La base es "comer de forma saludable", priorizando el cuidado de la microbiota con probióticos, fibra, verduras y comida natural.

Además de la alimentación, es fundamental evitar los alimentos que dañan las bacterias beneficiosas. A esto se suma la necesidad de hacer deporte, dormir unas siete horas diarias y, en la medida de lo posible, mantener el estrés a raya para que el sistema inmunitario funcione correctamente.

La importancia vital del sueño

Elena Pérez y María Hernández-Alcalá hacen un hincapié especial en el descanso. Entender el porqué de su importancia, explican, es clave para priorizarlo. Durante el sueño, las neuronas "se encogen un poquito" y el líquido cefalorraquídeo ayuda a limpiar el entorno de nuestras células, que son "seres vivos que comen y descomen".

Nuestras células son seres vivos que comen y descomen" Elena Pérez Cofundadora de FuturLife21

Ignorar la falta de sueño tiene consecuencias más allá del cansancio o la falta de productividad. Según advierten, existe una cantidad enorme de enfermedades vinculadas a la falta de sueño, por lo que es un pilar fundamental para mantener la salud a largo plazo y evitar la inflamación crónica.