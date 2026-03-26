José Antonio Zarzalejos asegura que el Gobierno neutraliza la AIReF con el relevo de su presidenta

El periodista José Antonio Zarzalejos, en la sección 'Sexto sentido' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, ha analizado el relevo en la presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La salida de Cristina Navarro tras finalizar su mandato de seis años pone de relieve, según el comunicador, la tensión entre los organismos independientes y el Gobierno.

Una gestión independiente despreciada

Zarzalejos ha calificado la gestión de Navarro como "ejemplar por su independencia", destacando que fue nombrada por unanimidad a propuesta de la ministra María Jesús Montero. Durante su mandato, ha vigilado la sostenibilidad de las finanzas públicas, ha denunciado "abusos de la fiscalidad gubernamental" y ha corregido las previsiones macroeconómicas del Ejecutivo.

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Sin embargo, el periodista ha subrayado que, precisamente por su rigor e independencia, "Cristina Navarro ha sido desoída y hasta despreciada por el gobierno y por Montero en particular". Zarzalejos ha puesto en valor la existencia de servidores públicos como ella, que demuestran un firme "compromiso con el servicio al interés común" pese a las presiones.

Un relevo para neutralizar al vigilante

La sustituta propuesta por Montero es Inés Olondriz, actual secretaria general de financiación autonómica y local y un cargo de confianza de la ministra. A diferencia de Navarro, su nombramiento no ha logrado la unanimidad en la Comisión de Hacienda, con el voto en contra del Partido Popular y VOX.

Para Zarzalejos, este movimiento busca "revertir el papel vigilante de la AIReF", una estrategia que, según él, ya se ha aplicado en otras instituciones. Ha puesto como ejemplo la "neutralización de la vigilancia del Banco de España" con el nombramiento del exministro José Luis Escrivá como gobernador en sustitución de Hernández de Cos, otro perfil competente e independiente.

Europa Press El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá

La conclusión del periodista es contundente, al afirmar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está situando a sus peones, incluso, en los organismos independientes". Con esta estrategia, el Ejecutivo conseguiría debilitar los contrapesos institucionales encargados de fiscalizar su gestión.