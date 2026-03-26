Canarias sigue pendiente de la borrasca Therese: "Vivimos horas complicadas y todo indica que la situación va a ir a mal esta noche"

El archipiélago canario continúa en vilo por los efectos de la borrasca Therese, con especial preocupación en la isla de La Gomera, donde se han vivido "horas complicadas" que previsiblemente empeorarán durante la noche. Así lo ha confirmado el consejero de emergencias del cabildo de La Gomera, Héctor Cabrera, en el programa La Linterna de COPE con Ángel Expósito, donde ha explicado que la situación ha obligado a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las alertas se mantienen activas en varias islas ante un escenario que evoluciona constantemente.

La situación en La Gomera

Vivimos horas complicadas y todo indica que la situación va a ir a mal esta noche"

Aunque las previsiones iniciales no anticipaban un escenario tan adverso, un frente similar a una gota fría ha impactado con fuerza en la isla sobre las 13:50 horas. "No se esperaba lo que al final en el día de hoy se producía", ha admitido Cabrera. Las lluvias torrenciales han causado estragos principalmente en los municipios de Bahía y Rey y de Alajero, en el suroeste de la isla, dejando "imágenes increíbles", según ha descrito el consejero. La borrasca Therese ha puesto en jaque a Canarias con lluvias torrenciales y riesgo de inundación.

EFE Un vecino realiza labores de limpieza bajo su vehículo en la localidad costera de El Pris, en el municipio tinerfeño de Tacoronte, tras las fuertes lluvias registradas la pasada noche por el paso de la borrasca Therese en la isla

La gravedad de los acontecimientos ha llevado a que a las cinco de la tarde se decidiera subir el nivel de alerta al nivel 2 de emergencia, traspasando la gestión al Gobierno de Canarias. Esta medida ha permitido activar el traslado de la UME, que llegará a la isla desde Tenerife sobre la medianoche. Además, ya se encuentran trabajando sobre el terreno 21 efectivos del cuerpo general de la policía canaria para hacer frente a los daños. A pesar de la adversidad, Cabrera ha lanzado un mensaje de esperanza: "Saldremos más fuerte de esto y seguro que mañana o pasado saldrá el sol".

Una situación "histórica" en Gran Canaria

En mi vida había visto correr el barranco de agua con esa cantidad y virulencia"

Mientras La Gomera afronta las peores horas, en Gran Canaria comienzan a recuperarse de un episodio que el alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, ha calificado como "muy duro". Las imágenes en la comarca han sido "absolutamente terribles". Facundo ha asegurado que, a sus 53 años, jamás había presenciado algo similar: "En mi vida había visto correr el barranco de agua de Bañaderos con esa cantidad, con esa virulencia". La acumulación de casi 160 litros por metro cuadrado "en poco tiempo es algo casi inasumible", ha añadido.

EFE La reactivación de la borrasca Therese ha provocado numerosas incidencias en l isla de Gran Canaria

En Arucas y otras zonas afectadas, los equipos de emergencia continúan trabajando para generar cauces seguros y evaluar los daños, que por ahora son solo materiales. El alcalde ha agradecido la labor de las fuerzas de seguridad y, sobre todo, la responsabilidad de la ciudadanía, que "nos ha llevado a que por ahora, pues, tengamos solo daños materiales y y no hayan daños personales". Las previsiones apuntan a que la alerta en la isla podría levantarse este miércoles.

Lecciones aprendidas frente a los temporales

La gestión de esta crisis ha abierto un debate en el programa La Linterna sobre cuánto han aprendido las autoridades y los ciudadanos de episodios pasados, como las DANA que afectaron gravemente a la península. Los tertulianos han señalado que la percepción del riesgo ha cambiado, y ahora las alertas rojas se toman con una seriedad que antes no existía. Sin embargo, también han apuntado que "es una pena que tenga que morir gente para que aprendamos lecciones".

Se ha destacado que, a pesar de la mayor concienciación, todavía se ven comportamientos imprudentes. "Sigue habiendo coches circulando con el agua por las ruedas, sigue habiendo gente que se desplaza por carreteras secundarias sin pensar que se les puede caer un árbol encima", ha lamentado el periodista Manuel Marín. Este análisis subraya la importancia de la responsabilidad individual y de seguir las indicaciones de las autoridades cuando Canarias mantiene las alertas rojas por escenarios impredecibles.