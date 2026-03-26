Andrés Roca Rey: "La tarde en la que sentí más miedo en el ruedo fue en Bilbao, la de Victoriano del Río; otras veces me ha entrado hasta ansiedad"

El torero Andrés Roca Rey ha desvelado uno de los momentos más angustiosos de su carrera. En una entrevista en el programa 'Herrera en COPE', dentro de la sección 'Un café con Alberto Herrera', el diestro ha confesado cuál fue la tarde en la que sintió verdadero pavor delante de un toro, justo cuando se prepara para uno de los compromisos más importantes de la temporada: la corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla.

Una tarde de pavor en Bilbao

Al ser preguntado por la tarde en que más miedo ha sentido, Roca Rey no ha dudado en señalar una corrida específica. "Ese primer toro me hizo pasar bastante miedo", afirmó, refiriéndose a un astado de la ganadería de Victoriano del Río en Bilbao, durante la despedida de 'El Juli'. Aunque esa ganadería le ha dado tardes de gloria, también "salen toros peligrosos, y es lo que le da sentido a al toreo", explicó.

Se pasa muchísimo miedo, no solamente delante del toro, sino antes" Andrés Roca Rey Torero

El peruano profundizó en la gestión de la ansiedad, describiéndola como "una continua superación". "Se pasa muchísimo miedo, no solamente delante del toro, sino antes, y muchas veces me ha entrado bastante ansiedad, lo he pasado muy mal", confesó. Para él, la clave para afrontar esos momentos es estar bien espiritualmente y tener claro "tu verdadero propósito en esta vida".

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Sevilla, una cita especial

Con la vista puesta en el futuro inmediato, Roca Rey se ha mostrado ilusionado con la Feria de Abril. "Sevilla es la ciudad donde paso el mayor tiempo de mi estadía en España", comentó, destacando el cartel que compartirá con Morante de la Puebla y David de Miranda. La expectación es máxima, con el cartel de "no hay billetes" prácticamente colgado para el Domingo de Resurrección.

Apuesta por la juventud

Roca Rey también ha subrayado la importancia de conectar con las nuevas generaciones. "La juventud tiene un potencial en el mundo del toro fuera de lo normal", aseguró, celebrando que los empresarios apoyen con precios reducidos. "Lo importante de este mundo no es saberlo, sino sentirlo", añadió, defendiendo que el futuro de la tauromaquia depende de los jóvenes.

Herrera en COPE Carlos Herrera y Andrés Roca Rey

Este compromiso lo demuestra con hechos, como su reciente iniciativa de invitar a su finca a jóvenes de diversas escuelas taurinas para entregarles material personalizado. El propio torero, que salió de las escuelas de Badajoz y Cama, considera que quienes viven del toro tienen el deber de apoyar a los nuevos valores y así devolver al toreo parte de lo que les ha dado.