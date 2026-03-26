Guillermo Morales, experto en Derecho Constitucional: "Está médicamente estable y precisa de ayuda psiquiátrica en su día a día"

Este jueves está previsto que Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años, reciba la eutanasia en Cataluña. Su caso, uno de los más espinosos desde que se aprobó la ley, ha estado marcado por una vida de dolor y un periplo judicial iniciado por su padre para intentar frenar el proceso. "El 26 ya me hacen la eutanasia", confesó ella misma en una entrevista televisiva en el programa 'Y ahora Sonsoles', una declaración que ha avivado el debate social.

La historia de Noelia ha estado condicionada por el sufrimiento desde su adolescencia. A los 13 años, tras el divorcio de sus padres, ingresó en un centro tutelado por la Generalitat de Cataluña, donde ha relatado haber sufrido abusos sexuales y una violación múltiple. Años después, un intento de suicidio fallido la dejó parapléjica, postrada en una silla de ruedas de por vida, una situación que la llevó a solicitar la ayuda para morir.

Eutanasia

Un laberinto judicial sin precedentes

El caso de Noelia es el primero sobre la eutanasia que ha llegado a juicio en España. Su padre recurrió la decisión alegando que su hija necesitaba apoyo psicológico y no plena autonomía para decidir debido a su dolor psicológico. Sin embargo, su recurso ha sido desestimado en todas las instancias: el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, el Tribunal Supremo, el Constitucional y, finalmente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Según ha explicado el abogado Guillermo Morales, experto en Derecho Constitucional, en el programa 'Herrera en COPE', el padre "sí consiguió, por lo menos, que le dieran legitimación activa, es decir, que le dejaran intervenir en el proceso". Morales ha revelado un dato clave: en el origen del procedimiento, "la jurista no estaba de acuerdo con que se practicara la eutanasia", por lo que el caso tuvo que elevarse a la Comisión de Evaluación, que finalmente lo aprobó por unanimidad.

La jurista no estaba de acuerdo con que se practicara la eutanasia" Guillermo Morales Abogado experto en Derecho Constitucional

El "sufrimiento psíquico" a debate

La ley española contempla el "sufrimiento psíquico constante intolerable" como causa para la eutanasia, un punto central en este caso. No obstante, el propio Morales ha señalado la existencia de informes médicos que describen a Noelia como "médicamente estable, con un dolor neuropático bien controlado". La joven padece un trastorno límite de la personalidad, obsesivo compulsivo con ideación suicida, lo que para el experto abre un debate sobre el enfoque de la ley.

Para el abogado, la situación de Noelia evidencia la necesidad de un abordaje diferente. "Lo que hay que tratar es precisamente esa enfermedad, y darle toda la ayuda posible, el acompañamiento que ella necesita", ha afirmado Guillermo Morales. Esta perspectiva choca con la aplicación de la eutanasia como única salida ofrecida por el Estado.

La "pendiente deslizante" y la alternativa de los paliativos

El comunicador Jorge Bustos ha recordado la preocupación de que la ley se convirtiera en un "coladero por la vía psicológica". Morales ha confirmado este temor, señalando la expansión de la eutanasia a personas con enfermedad mental en países como Canadá, Bélgica y Holanda, donde incluso se ha aplicado a menores de edad.

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Frente a este modelo, el abogado ha propuesto una alternativa: "que se derogue esta ley y que aprobemos una ley integral de cuidados paliativos que en España no tenemos". Ha puesto como ejemplo a Francia, cuyo Senado rechazó un proyecto de ley de eutanasia para impulsar, en su lugar, una ley de cuidados paliativos. Mientras, en España, 426 personas han recibido la eutanasia desde la entrada en vigor de la ley.