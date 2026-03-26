Cayetano Martínez de Irujo recuerda la acogida familiar a Alfonso Díez, viudo de la Duquesa de Alba: "¿Cómo, mamá tiene novio? Mis hijos se descojonaban"

Con motivo del centenario del nacimiento de su madre, Cayetana Fitz-James Stuart, y tras la presentación del documental de ÁBSIDE MEDIA Producciones 'Cayetana, la duquesa de todos', Cayetano Martínez de Irujo ha repasado en el programa 'Herrera en COPE' algunos de los pasajes más desconocidos de la vida de la aristócrata. El duque de Arjona ha explicado cómo la familia acogió la noticia del último matrimonio de su madre con Alfonso Díez, un momento que ha calificado como un auténtico problema de Estado para los hermanos.

Un 'problema de estado' familiar

La noticia llegó de forma inesperada. "De repente, con 83 años, me dice mi hermano Carlos, 'oye, Cayetano, me han dicho en Sevilla que mamá tiene novio'. Digo, '¿cómo?'", ha relatado Martínez de Irujo a Carlos Herrera. El anuncio les dejó en "shock absoluto", especialmente por la experiencia previa con el segundo marido de la duquesa, Jesús Aguirre, que ha descrito como "una catástrofe humana".

El temor a una situación similar les llevó a actuar. "Le llamé a Alfonso y, junto con Carlos, y a ella, pues que nos contara las intenciones, porque es que nosotros estábamos en shock absoluto", ha confesado. Ha recordado que para ellos fue un "problema de estado" debido a la responsabilidad histórica y familiar que representaba la Casa de Alba.

Un caballero que la hizo feliz

Sin embargo, el tiempo demostró que sus miedos eran infundados. Cayetano Martínez de Irujo solo tiene palabras de elogio para Alfonso Díez, a quien ha definido como "un caballero elegante, inteligente, y además conciliador". Ha destacado que Díez jugó un papel fundamental en unir a los hermanos y que su intención siempre fue buena: "No pidió absolutamente nada, o sea, la hizo feliz sus últimos 4 años de vida".

Cayetano Martínez de Irujo, en 'Herrera en COPE'

Gracias a él, la duquesa pudo "bajarse del trono" y disfrutar de sus últimos años. "Ella se bajó del trono y quiso vivir sus últimos 4 o 5 años de vida feliz con Alfonso, y así fue", ha afirmado, añadiendo que todavía mantiene una "relación magnífica" con él. Para Cayetano, Díez fue "lo opuesto absolutamente" a Jesús Aguirre.

Traumas, austeridad y una madre 'emperador'

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En la entrevista, el duque de Arjona también ha abordado aspectos muy personales, como sus problemas de salud mental derivados de una infancia solitaria. "Los traumas de infancia son los que te llevan a que tu vida sea un vaivén constante", ha señalado, explicando que aún sufre "achaques de soledad" y "miedo al abandono", aunque ahora se siente "realmente muy equilibrado".

A pesar de haberse criado en palacios, ha descrito una infancia más austera de lo que se podría pensar, una decisión de su madre para mantener el vasto patrimonio familiar. Según ha contado, ella les decía: "Si no se hubiera reconstruido Liria, viviríamos en una casa, en La Moraleja o en Puerta Hierro (...) y viviríais como la gente piensa que vivís, pero mantener este palacio y los demás, pues nos lleva a vivir de una forma austera y normal".

Carlos Herrera y Cayetano Martínez de Irujo en 'Herrera en COPE'

Sobre el carácter de la duquesa, ha recordado que era una mujer que "nunca daba una explicación, daba órdenes nada más, como un emperador". A pesar de los enfrentamientos de joven, ha admitido ser muy parecido a ella, pero comprendió que debía cambiar: "Ni voy a ser duque de Alba, ni soy ella, ni voy a vivir sus tiempos".

En los últimos años de su madre, Cayetano se convirtió en su apoyo más directo, asumiendo la gestión de las empresas y el patrimonio, lo que le obligó a parar su carrera como deportista de élite. También ha recordado la intervención "milagrosa" del neurocirujano Paco Trujillo, que "la mejoró en un 80 por 100", permitiéndole volver a ser ella misma.