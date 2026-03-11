La nueva estafa del bizum se aprovecha de tu buena fe: "si devuelves el dinero recibido ya no lo vas a poder recuperar"

El experto en tecnología José Ángel Cuadrado ha alertado sobre una modalidad de estafa en Bizum que se está extendiendo rápidamente y que puede hacer que los usuarios pierdan dinero sin percatarse del engaño.

El aviso pone el foco en la importancia de actuar con cautela ante operaciones inesperadas, ya que los ciberdelincuentes se aprovechan de la buena voluntad de las víctimas para consumar el fraude.

El 'modus operandi' del timo

El engaño comienza cuando un usuario recibe un Bizum de un desconocido. Momentos después, la persona que supuestamente ha enviado el dinero contacta con la víctima a través de un mensaje, alegando que ha cometido un error y solicitando la devolución del importe. La víctima, creyendo que está haciendo lo correcto, procede a enviar el dinero de vuelta.

Juega con la urgencia y con la buena fe de las personas" José Ángel Cuadrado Experto en tecnología

Aquí es donde reside la trampa. Según explica Cuadrado, en muchos de estos casos, el Bizum inicial se ha realizado desde una cuenta robada o con una tarjeta comprometida. Cuando la entidad bancaria correspondiente detecta la operación fraudulenta original, la anula y retira el dinero de la cuenta de la víctima.

Sin embargo, el dinero que la víctima envió voluntariamente de vuelta ya no se puede recuperar, resultando en una pérdida neta.

Como señala el experto, es una estafa que "juega con la urgencia y con la buena fe de las personas".

Qué hacer para no caer en la trampa

La recomendación de José Ángel Cuadrado es clara: si recibes un Bizum que no esperabas, bajo ningún concepto debes devolverlo directamente.

Lo primero que hay que hacer es contactar con tu banco para verificar la legitimidad de la transacción y exponer la situación.

De esta forma, la entidad podrá tomar las medidas necesarias y asegurar que no eres víctima de un fraude.

En este fraude el verdadero riesgo no es el dinero que recibes, sino el que decides enviar después" José Ángel Cuadrado Director de Lo que viene

La clave de este timo no está en la recepción del dinero, sino en la acción posterior del usuario. Como bien resume el experto, "en este fraude el verdadero riesgo no es el dinero que recibes, sino el que decides enviar después".

La paciencia y la verificación son las mejores herramientas para evitar caer en el engaño.

Otras estafas comunes en la red

Este tipo de fraudes se suman a otras estafas online muy extendidas, como el 'phishing' o el 'smishing'.

Estas técnicas buscan engañar a los usuarios suplantando la identidad de empresas de paquetería, bancos o servicios públicos.

A través de un correo electrónico o un SMS, solicitan al usuario que haga clic en un enlace malicioso para robar sus datos personales y bancarios.

Otro timo habitual es el del 'hijo en apuros', donde los estafadores contactan a los padres a través de WhatsApp fingiendo ser su hijo y pidiéndoles dinero urgente para solucionar un problema inventado.