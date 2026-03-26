Fabio Pascua, abogado: "Para recuperar el dinero de la tasa de basuras de Madrid los que no impugnaron tendrán que acudir a un juzgado contencioso-administrativo"

Dos días después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declarara nula la tasa de basuras del Ayuntamiento de Madrid, la gran pregunta para los ciudadanos es si podrán recuperar su dinero. El abogado experto en Derecho Administrativo, Fabio Pascua, ha desgranado las claves en el programa Herrera en COPE Madrid con Belén Ibáñez, arrojando luz sobre un escenario que divide a los contribuyentes madrileños.

Los que recurrieron, primeros en la fila

El panorama es especialmente optimista para los 130.000 madrileños que recurrieron el impuesto en su momento. Según el experto, para ellos "es relativamente sencillo en aquellos contribuyentes que hayan impugnado". En este sentido, Pascua detalló en COPE Madrid que estos afectados "podrían solicitar la devolución de las cantidades de haberlas pagado o, en su caso, también la suspensión del deber de pagar en aquellos supuestos en las que hayan, por ejemplo, solicitado un aplazamiento".

Podrían solicitar la devolución de las cantidades de haberlas pagado o, en su caso, también la suspensión del deber de pagar" Fabio Pascua Abogado

¿Y si no presenté reclamación?

Para los ciudadanos que no impugnaron la tasa de basuras, la recuperación del dinero se complica, aunque no es imposible. El abogado Fabio Pascua advierte que, para este grupo, la situación jurídica se considera en principio cerrada y no tendrían derecho automático a la devolución. Probablemente, según el experto, "tengan que ir a un contencioso administrativo", un camino legal más complejo y sin garantías de éxito.

Un error de forma, la causa de la nulidad

La decisión del TSJM se fundamenta en una "infracción sustancial" de las normas durante la tramitación de la ordenanza fiscal. El tribunal concluye que se omitió parte esencial del informe técnico-económico en el trámite de información pública. Concretamente, no se publicaron los anexos sobre la generación de residuos por actividades económicas, documentos que la Sala considera "imprescindibles para comprender y fiscalizar la cuantificación del tributo".

Alamy Stock Photo Conductor de camión de basura vacía la basura

Por su parte, la delegada de Economía del Ayuntamiento, Engracia Hidalgo, ha pedido paciencia y ha supeditado cualquier acción al análisis de sus servicios jurídicos. "Vamos a dejar que los servicios jurídicos hagan el análisis que tienen que hacer respecto a la sentencia, y después calmaremos las medidas que tengamos que hacer", declaró. La situación aún no es definitiva, ya que el Ayuntamiento puede recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, lo que podría alargar todo el proceso.