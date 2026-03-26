Carlos Herrera habla sobre el caso de la joven Noelia que recibe la eutanasia este jueves: "Estamos ante una derrota ética de un Estado"

El comunicador Carlos Herrera ha arrancado su monólogo de este jueves en 'Herrera en COPE' con un profundo análisis sobre dos de los temas que marcan la actualidad: el caso de Noelia, la joven de 26 años a la que se le aplicará la eutanasia, y la crispación política vivida en el Congreso de los Diputados. Herrera ha calificado el primero como un disparate y el segundo como un "jueves de barrizal".

Herrera ha centrado la primera parte de su análisis en el caso de Noelia, la joven canaria de 26 años cuya eutanasia está prevista para hoy. Para el comunicador, no se trata de una eutanasia, sino de un "suicidio asistido". Ha descrito la situación como una "derrota ética de un estado que no sabe ofrecerle a alguien que sufre la manera de acompañarlo, de paliar el sufrimiento y de remontar las cuestas de la vida".

Estamos ante una derrota ética de un Estado que no sabe ofrecerle a alguien que sufre la manera de acompañarlo" Carlos Herrera

El periodista ha recordado que la joven sufre trastornos psiquiátricos y dolores a consecuencia de un intento de suicidio hace años, y que ha alegado una agresión sexual en un centro de dependencia que no fue denunciada en su momento. Carlos Herrera ha cuestionado si el Estado debe ordenar a los médicos matar a alguien que padece trastornos que "pueden ser pasajeros", argumentando que la eutanasia está pensada para enfermedades terminales irreversibles y no para una persona "cuyos dolores pueden ser paliados".

Noelia, la joven de 25 años que ha conseguido la eutanasia

Carlos Herrera se ha mostrado tajante en su reflexión: "Noelia lo que necesita es afecto y cuidados, no una inyección letal". El comunicador ha insistido en que "la solución a los problemas no parece una alta dosis de propofol" y ha recordado las palabras del abogado del padre de la joven, que se opone a la decisión: "la sanidad la operó, la rehabilitó, le ayudó a subir escaleras y ahora la mata".

Un Congreso de telebasura

En el plano político, Herrera ha calificado la jornada parlamentaria de ayer como una "tormenta de porquería" y la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "una auténtica vergüenza". Según el comunicador, Sánchez "cada vez más, se transforma en un monologuista soez, con una metralleta de zascas supuestamente ingeniosos", alejado de un buen orador parlamentario.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Herrera ha acusado al presidente de actuar con un "tono faltón y displicente del que se cree más listo que nadie", comparando el ambiente con la "telebasura". Ha recordado las críticas de Sánchez a Feijóo: "¿No sabe usted poner a Huelva en el mapa, pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán? Cúrreselo un poco, señor Feijóo".

El periodista ha destacado que, en un debate sobre la guerra de Irán, Sánchez se dedicó a hablar "de la guerra de Irak, de hace 23 años". Para Herrera, esto demuestra que el presidente es un "cínico peligroso" que está "deseando que la guerra vaya mal para poder usarla como la gran coartada de todas sus miserias". Incluso ha mencionado cómo Gabriel Rufián "destapó el truco" al decirle a Sánchez que la guerra le había venido "como la diosa Fortuna".

El apagón de Red Eléctrica

Finalmente, Carlos Herrera ha puesto el foco en los audios de Red Eléctrica sobre el gran apagón, que "dejan en evidencia la versión del gobierno". Ha explicado que las transcripciones revelan que hubo avisos de fallos hasta tres horas antes de la desconexión, por lo que "no fue una desconexión imprevisible".

Europa Press Una mujer con una radio en pleno apagón

El comunicador ha criticado duramente a la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, a la que ha calificado de "sectaria de tomo y lomo", por haber "ocultado durante 8 meses los audios" y restarles importancia diciendo que estaban "fuera de contexto". Herrera se ha preguntado: "¿Por qué no querían que se develaran los audios? Yo creo que son muy descriptivos [...] para que sepamos qué pasó y quién no cumplió sus obligaciones".

En su análisis, Herrera también ha apuntado que la intervención de Feijóo le pareció "sólida, muy sólida". Además, ha comentado que parece que avanza el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura y que sigue sin saberse quién sustituirá a María Jesús Montero en el Gobierno.