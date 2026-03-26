¡La banca privada en España, un sector que gestiona cerca de un billón de euros, está de celebración!

Hoy nos sumamos al reconocimiento de CaixaBank, que vuelve a demostrar por qué es el referente indiscutible en gestión de patrimonios. La entidad ha brillado una vez más en los prestigiosos Euromoney Private Banking Awards 2026.

¿El balance? Nada menos que 5 galardones internacionales, destacando:

Mejor Banca Privada en España 2026 (¡por octava vez!).

Mejor Banca Privada en Gestión Discrecional de Carteras en España 2026.

Este éxito, sumado a los premios de su filial en Portugal, avala un modelo basado en la innovación y en ofrecer una propuesta de valor integral para todos los segmentos.

¡Enhorabuena a todo el equipo de CaixaBank Wealth Management por seguir haciendo historia!

CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.