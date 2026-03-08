Se acabó el dolor crónico: un joven de 17 años con COVID persistente da con un tratamiento alternativo a la farmacología para enfermedades poco comunes

La startup vasca Samira DTX ha anunciado en el Mobile World Congress el próximo lanzamiento de su proyecto más avanzado: una terapia digital que utiliza realidad virtual y aumentada para tratar el dolor crónico.

Así lo ha confirmado su fundador, Ismael Maceira, en una entrevista con José Ángel Cuadrado en Lo que viene de COPE, donde ha explicado que este software inmersivo funcionará como un fármaco, requiriendo prescripción médica para su uso y marcando un antes y un después en el abordaje de esta dolencia.

Una terapia nacida de la propia experiencia

El origen de Samira DTX está íntimamente ligado a la historia personal de su fundador. Ismael Maceira ha relatado cómo sufre covid persistente desde los 12 años, una enfermedad que lo transformó por completo. Pasó de ser un joven activo a necesitar ayuda para moverse de la cama, una experiencia que él mismo describe como vivir en un cuerpo que no era suyo.

Vivir en un cuerpo que no era mío, no me respondía" Ismael Maceira Sufre Covid persistente desde los 12 años

Esta dura vivencia, sumada a la incertidumbre de no tener un tratamiento o herramienta disponible, le impulsó a investigar el poder de la tecnología en la salud.

Fue así como descubrió las terapias digitales y, junto al doctor Carlos Escobar, cardiólogo del Hospital de la Paz, decidió fundar una empresa destinada a transformar vidas a través de la tecnología.

¿Qué es una terapia digital?

Una terapia digital (DTx) es, en esencia, un software que ha demostrado eficacia y seguridad clínica, al igual que un fármaco tradicional.

Según Maceira, la clave de estas herramientas es que el paciente "participa activamente en su tratamiento, apoderándose de su enfermedad".

No siempre reemplazan a los fármacos, sino que en muchas ocasiones funcionan como un tratamiento complementario.

La gran diferencia, subraya, es que ofrecen un seguimiento constante. La herramienta digital "te va acompañando", proporcionando estímulos positivos y gráficos que muestran la mejoría. Este factor es fundamental para la salud mental del paciente, ya que gracias a ello "te sientes acompañado", ha destacado Maceira.

Un futuro regulado y financiado en España

Aunque las terapias digitales ya son una realidad en países como Alemania (DiGA) y Francia (PECAN), donde están reguladas y financiadas por el sistema público, en España todavía queda camino por recorrer.

Maceira ha adelantado que se espera que la regulación española llegue este mismo año, y seis meses después, la financiación pública para estas terapias.

La startup cuenta con el doctor Carlos Escobar como socio, quien además es el coordinador del comité científico de terapias digitales a nivel nacional.

Su labor de documentación y divulgación está siendo clave para acercar estas soluciones a la comunidad médica y definir cómo se recetarán en el futuro.

Además del tratamiento para el dolor crónico, Samira DTX investiga soluciones para el covid persistente, la insuficiencia cardíaca y el asma, y desarrolla videojuegos terapéuticos para el Párkinson.

Maceira ha agradecido el apoyo de Spri, el Gobierno Vasco y la Diputación de Vizcaya por su presencia en el MWC, un evento que considera fundamental para "dar visibilidad al proyecto" y "atraer el interés de posibles inversores".