Adrià Cruz desafía el dominio del azúcar en la industria alimentaria: "hay marcas que pagan para que no estemos en los supermercados"

El cofundador de B3TTER Foods, Adrià Cruz, ha desvelado en el programa 'Lo que viene' de COPE los desafíos que enfrenta su startup por revolucionar el sector de la alimentación.

La misión de su compañía es ofrecer productos "igual de ricos que los ultraprocesados, pero con ingredientes buenos y de verdad", utilizando el dátil como endulzante natural y desafiando el dominio del azúcar en la industria.

La revolución del dátil

La principal innovación de B3TTER Foods reside en su ingrediente estrella: el dátil. Cruz lo define como "el endulzante mejor que hay actualmente, que es una fruta". La compañía obtiene esta materia prima de Túnez, donde se procesa para crear una pasta que sirve como base para sus productos, como granolas o barritas de solo dos ingredientes.

Trabajar con un producto natural como el dátil presenta complejidades que no existen con el azúcar. "El dátil, depende de la época del año, es más seco, está más duro y el trabajo, la fórmula es una fórmula cambiante", explica Cruz. Esta variabilidad es parte de "la magia de los productos naturales", que evolucionan a lo largo del año.

Un desafío a la gran industria

La apuesta por ingredientes naturales y la transparencia choca frontalmente con las prácticas de la gran industria alimentaria, que, según Cruz, prioriza "tener el máximo margen posible con el mínimo coste". Esto se traduce, afirma, en el uso de "falsos claims" para hacer creer a la gente que consume productos saludables cuando no lo son.

Esta disrupción ha provocado la reacción de grandes competidores. "Cuando estás tocando las cosquillas a marcas tan grandes que llevan en este statu quo mucho tiempo, esto molesta", asegura el cofundador de B3TTER Foods. Cruz revela haber recibido presiones en forma de "marcas que pagan para que no estemos en supermercados" o "inspecciones", entre "otras cositas".

Innovación impulsada por la comunidad

El proceso de desarrollo de nuevos productos en B3TTER Foods se aleja de los estudios de mercado tradicionales. Con una comunidad de casi 800.000 seguidores en redes sociales, la empresa escucha directamente a sus clientes. "La comunidad es la que nos dice qué productos necesita", afirma Cruz, lo que les permite lanzar novedades a petición popular.

El objetivo de la compañía, que empezó su andadura hace cuatro años, es ambicioso: consolidar su presencia en todos los supermercados de España, expandirse por Europa y, finalmente, "plantar cara a las grandes marcas americanas" en Estados Unidos. Un camino que recorren "pasito a pasito" para que "el caballo no se nos desboque", concluye Adrià Cruz.