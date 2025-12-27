Marian Rojas, psiquiatra: "Es muy importante que conozcamos qué es aquello que a mí me pone en modo estrés, alerta o supervivencia, saca mi peor versión"

Comenzar el año con buen pie es un deseo común y, para lograrlo, la psiquiatra Marian Rojas ha compartido sus consejos en 'El Diván de Marian Rojas', su sección en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Cristina López Schlichting. La autora de 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas' subraya que el primer paso no es mirar hacia adelante, sino hacia atrás, para poder cerrar etapas de forma correcta.

Cerrar el año para empezar de cero

Antes de plantearse nuevos propósitos, Rojas recomienda cerrar el año anterior. "A veces nos da un poco de vértigo", admite, pero insiste en la necesidad de hacer balance. Propone un ejercicio de introspección: "Echar la vista atrás y decir: ¿qué quiero dejar atrás? ¿Qué he aprendido?". Para la psiquiatra, este es un paso fundamental, tal y como explica en su análisis sobre la ansiedad y otros trastornos, "porque así podemos empezar mejor".

Una técnica que sugiere es revisar la galería de fotos del móvil desde enero. "Te das cuenta de todas las cosas que han pasado", explica. Este método ayuda a recordar momentos de alegría y a ser agradecido, pero también a identificar situaciones difíciles. "Es una forma de agradecer, cerrar y tratarte con cierto cariño, porque a veces somos extraordinariamente duros con nosotros mismos", señala.

Alamy Stock Photo Una mujer sujetando su teléfono móvil al sol

Propósitos realistas: soñar en grande, actuar en pequeño

Una vez hecho el balance, llega el momento de los propósitos. Rojas aconseja que el nuevo año sea uno de intenciones y no de exigencias para evitar la culpa. La clave, según ella, es aplicar la filosofía de "soñar en grande, actuar en lo pequeño". Esto implica desglosar grandes metas como 'aprender inglés' en acciones concretas y realistas, como "llamar a cuatro academias los martes de tal hora a tal hora".

Escuchar los propios límites es otro de los pilares. Rojas comparte el ejemplo de una paciente que se propuso "no ir a cenas entre semana" tras observar que le afectaba negativamente a su humor y energía al día siguiente. Se trata de un propósito pequeño, pero que nace de "haberte escuchado, haberte observado e intentar cuidar un poco tu armonía". Al final, el objetivo es, como comenta en sus reflexiones sobre la salud mental, cuidar nuestro cuerpo, nuestra cabeza y nuestros vínculos.

El autoconocimiento como escudo

Es muy importante que conozcamos qué es aquello que a mí me pone en modo estrés, alerta o supervivencia" Marian Rojas Psiquiatra

El eje central de su método es el autoconocimiento. "Es muy importante que conozcamos qué es aquello que a mí me pone en modo estrés, en modo alerta, en modo supervivencia", afirma la psiquiatra. Identificar qué "saca mi peor versión", ya sea la falta de sueño, comer mal o la soledad, es crucial. "Si nosotros no nos cuidamos, es complicado", advierte. Conocerse a uno mismo, como se puede leer en este artículo sobre la autoexigencia, permite anticiparse y prevenir situaciones que nos desestabilizan.

Alamy Stock Photo Vista posterior de un joven pensativo de pie junto al río en invierno

Hay momentos en la vida en los que hay que vivir y disfrutar, y momentos en los que hay que sobrevivir" Marian Rojas Psiquiatra

Rojas también distingue entre dos estados vitales: "Hay momentos en la vida en los que hay que vivir y disfrutar, y hay momentos en los que hay que sobrevivir". Cuando una persona está en 'modo supervivencia' debido a circunstancias difíciles, como una enfermedad o una crisis, recomienda "no analizar y ponerte a pensar demasiado". En su lugar, sugiere "esperar y confiar" en que la situación mejorará y aprovechar los instantes de luz y de claridad para planificar cuando llegue la calma.

En definitiva, la psiquiatra invita a afrontar el nuevo año con una mirada más comprensiva sobre la propia circunstancia. Se trata de una "carrera a largo plazo, no un sprint", donde lo importante es dedicar más tiempo a lo que nos hace bien y aprender a vivir con una calma que, como recuerda, cada persona tiene sus propios parámetros para definirla.