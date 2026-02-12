Mónica Fortea, peluquera de Catarroja, tras la DANA: "Cada vez que veo las imágenes, dije: ¿cómo mi cuerpo pudo aguantar eso?"

Con Andalucía presente todo el rato. Todo el rato acordándose de los andaluces. Porque aquellos días en Catarroja fueron terribles. Porque el agua con furia es un enemigo que cruza territorios sin entender de fronteras ni lindes.

Aquellos días en los que Mayte luchaba por poner en pie de nuevo su peluquería, arrasada por la Dana, recibió mucha ayuda. Y eso no se olvida. Así que, ahora, quiere devolver lo que pueda. Su local se ha convertido en un almacén improvisado para enviar cosas de primera necesidad a Andalucía.

Es Mónica, la hermana de Mayte Fortea. Mañana viernes sale ese enorme furgón para Cádiz, donde estos días, mientras lavan cabezas, están las suyas.

Hasta el último instante, antes de que salga la comitiva, se puede llevar de todo. Muebles, ropa, productos de limpieza. Porque Mónica todavía recuerda lo mal que se pasa, la angustia que se vive.

Qué fácil lo hace la gente, ¿verdad? Devolver lo que se recibió y no olvidar. La cadena de favores de siempre.

La borrasca Nils dejará aún más lluvia en España

Y es que la situación en el sur es especialmente delicada. Localidades como Grazalema (Cádiz) han acumulado más de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, una cantidad de agua que se suma a la ya caída y que mantiene los ríos al límite. De hecho, once estaciones de aforo de la cuenca del Guadiana han superado el nivel rojo, una situación de emergencia que ha llevado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a elevar a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones (Pricam) en toda la región.

EFE La borrasca Nils dejará aún más lluvia en España, con el Cantábrico mañana en alerta roja

Pero la inestabilidad no se limita al sur. La borrasca Nils está afectando a toda la península, con especial virulencia en el norte. Galicia, País Vasco y Cantabria activarán la alerta roja por un riesgo extraordinario, con olas que podrían alcanzar los 10 metros. Mientras tanto, en Cataluña, el Govern ha decidido suspender las clases y la actividad no urgente ante la previsión de fuertes vientos, mostrando la magnitud de un temporal que mantiene en vilo a gran parte del país.