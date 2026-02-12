Más de 53.000 españoles renuncian a la herencia de sus padres cada año porque no pueden asumir los impuestos: "En algunas regiones la diferencia es de 100.000 euros"

La experta económica Pilar García de la Granja ha analizado en la sección 'Economía de bolsillo' del programa 'Herrera en COPE', junto a Jorge Bustos, las notables diferencias fiscales que existen en España a la hora de heredar. Según un informe reciente, la comunidad autónoma en la que se reside determina la factura fiscal, que varía drásticamente dependiendo del territorio y la cuantía de los bienes recibidos.

Grandes diferencias según la cuantía heredada

Para herencias modestas, como un supuesto de 200.000 euros, la mayoría de las comunidades autónomas apenas penalizan la transmisión. Pilar García de la Granja ha explicado que en territorios como Madrid, Extremadura, Murcia, La Rioja, Ceuta y Melilla, "la cuota no supera los 60 euros" gracias a las reducciones y bonificaciones por parentesco que prácticamente eliminan la carga fiscal.

Sin embargo, las diferencias se agrandan en herencias de medio millón de euros. Mientras que en Andalucía, Baleares, Cantabria, Galicia y Canarias el pago es casi inexistente, en Navarra, Cataluña y Castilla-La Mancha la factura se sitúa entre los 5.000 y los 16.000 euros. Otras regiones como la Comunidad Valenciana o Madrid mantienen cuotas por debajo de los 1.000 euros.

Hay muchos hijos que renuncian directamente a la herencia porque no pueden pagar impuestos" Pilar García de la Granja Experta económica

El 'infierno' de las grandes herencias

En el caso de herencias que alcanzan o superan el millón de euros, la brecha se vuelve extrema. García de la Granja ha señalado que, si bien comunidades como Andalucía, Baleares, Cantabria y Galicia siguen eximiendo prácticamente del pago, otras como Asturias, Aragón, Cataluña y Castilla-La Mancha pueden llegar a exigir más de 100.000 euros. Asturias y Cataluña se destacan como las regiones con la fiscalidad más gravosa para estos patrimonios.

Esta elevada carga fiscal tiene consecuencias directas. Como ha apuntado la experta en 'Herrera en COPE', "hay muchos hijos que renuncian directamente a la herencia porque no pueden pagar impuestos". De hecho, más de 53.000 personas renunciaron a su herencia en 2023 por este motivo, según los últimos datos disponibles.

El problema de la doble imposición

Pilar García de la Granja ha puesto el foco en lo que considera una injusticia fiscal. Según ha afirmado, se trata de "una doble fiscalidad sobre el mismo bien", ya que los bienes que se transmiten ya fueron gravados en su momento. "Tú haces un esfuerzo para tener una vivienda, pagas impuestos de todo tipo y condición, pero cuando se lo dejas a tus hijos, tienen que volver a pagar", ha sentenciado.