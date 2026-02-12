Jorge Bustos, sobre la Superliga: "Ceferin no descarta que la Champions se retransmita en un futuro en abierto y en una plataforma gratuita"

El Real Madrid ha firmado la paz con la UEFA y ha renunciado definitivamente a la Superliga, el proyecto en el que se había quedado prácticamente solo. Así lo ha analizado Jorge Bustos en su monólogo en 'Herrera en COPE', quien señala que, aunque puede verse como una derrota, este movimiento provoca un cambio significativo en el panorama del fútbol europeo.

Una batalla con ganancias y cesiones

Como apunta Bustos, "la grandeza del Madrid consiste en que es noticia cuando pierde, otros son noticia cuando ganan". Sin embargo, el club blanco ha conseguido forzar un cambio importante en el formato de la Champions, que ahora cuenta con una liguilla de 36 equipos y reparte más dinero en premios. El objetivo no era otro que aumentar la espectacularidad del fútbol para ganar sostenibilidad y poder competir con los "petrodólares infinitos de los clubes estado árabes".

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Florentino Pérez en la Asamblea General del Real Madrid.

Una de las condiciones del proyecto original de la Superliga, que el jefe de la UEFA, Aleksander Ceferin, no descarta, es la posibilidad de que en un futuro el torneo se retransmita en abierto para todo el mundo a través de una plataforma gratuita. Esta medida permitiría multiplicar la rentabilidad y, sobre todo, enganchar a las nuevas generaciones, que según el análisis de Bustos "no son tan futboleros hoy como generaciones anteriores".

La exigencia de una explicación a Florentino Pérez

Por su parte, el director de 'El Partidazo de COPE', Juanma Castaño, ha calificado el acuerdo de "sorprendente" y ha exigido una explicación pública al presidente del club. Para el comunicador, es imprescindible que Florentino Pérez aclare los motivos de esta retirada, ya que fue él quien impulsó el proyecto.

Florentino ya no puede escapar, tiene que dar una explicación; ya no vale leer tuits de periodista amigos" Juanma Castaño Periodista

Castaño ha sido tajante al afirmar que el presidente "debe dar la cara". "Que vuelva al Chiringuito, que vaya a donde parió la Superliga, a enterrar la Superliga", ha sentenciado. El periodista ha insistido en la necesidad de que el presidente detalle "qué ha ganado el Real Madrid en estos 5 años" y qué ha perdido con esta batalla.

El director de 'El Partidazo de COPE' ha puesto en duda los beneficios de la nueva alianza, recordando las palabras de Pérez hace solo tres meses. En la última Asamblea General, el presidente aseguró que ceder ante la UEFA sería "renunciar a miles de millones de euros que vamos a reclamar". Aunque la demanda no se ha retirado formalmente, Castaño cree que su renuncia "es inminente".

El fin del aislamiento

Este acuerdo pone fin a una situación de aislamiento del Real Madrid, que se había enfrentado no solo a la UEFA, sino también a grandes clubes europeos, LaLiga y la Federación Española de Fútbol. En opinión de Juanma Castaño, este pacto podría ser "el primer paso para que el Real Madrid esté en un hábitat más normal, más saludable", aunque se ha mostrado escéptico sobre una paz a corto plazo con Javier Tebas.

Ahora, queda por ver si, como apuntaba Jorge Bustos, este acuerdo entre dos de las mayores potencias del fútbol mundial "termine beneficiando al aficionado, que es de lo que se trata". La esperanza es que el nuevo modelo sirva para revitalizar el interés por el fútbol y asegurar su futuro.