Marian Rojas, psiquiatra: “La fe puede ser una vacuna, la espiritualidad y la conexión con algo más grande son protectores frente a la ansiedad, la depresión y el estrés”

Quedan apenas unos días para Nochebuena y para Navidad, momento de recogimiento y de pasar tiempo de calidad con la familia. Y es que lo importante es celebrar con los que más queremos la Buena Noticia, y alegrarnos por el nacimiento del Niño Jesús.

Son días en los que la fe es lo más importante y lo que debe prevalecer ante todo, y eso, muchas veces, hace que parezca que nadamos a contracorriente, ya que la sociedad actual tiende a olvidar que existe Dios. Sin embargo, la fe ha experimentado un resurgir entre los más jóvenes.

Cargando…

Esto es, precisamente, lo interesante de un panorama cultural que está empezando a aceptar la pregunta que el hombre se hace sobre lo religioso, sobre el misterio de la existencia. Gracias a artistas como Rosalía, muchos sienten que pueden buscar la fe en su vida y no sentirse avergonzado ni perseguido por ello.

Por eso, ahora que tenemos a la vuelta de la esquina la Navidad, es un buen momento para reflexionar sobre la fe y la religiosidad. En 'Fin de Semana', precisamente, lo hemos hecho y nos estamos planteando qué relación hay entre la religión y la salud mental.

Marian Rojas es nuestra psiquiatra de cabecera y, un sábado más, nos sienta en su diván para explicarnos por qué la fe es fundamental para nuestro sistema emocional.

La fe y la salud mental

A menudo escuchamos hablar sin ningún tipo de tabú sobre la ansiedad, la depresión, y otros tipos de trastornos que afectan a la salud mental, y estamos acostumbrados a escuchar cómo muchos a nuestro alrededor o incluso nosotros mismos, acudimos a terapia.

Sea como sea, no pensamos tanto en que un buen regulador de nuestras emociones y un sistema de ayuda importantísimo es la fe. “Cuando estás en incertidumbre quieres mucha más seguridad interna y la buscas. Y la fe actúa como un organizador emocional, una forma de sentir que hay sentido, especialmente cuando la vida es impredecible” empezaba explicando Marian Rojas.

“A nivel neurocientífico, se entiende porque los estados de espiritualidad o conexión activan redes cerebrales relacionadas con la regulación emocional. Nuestra corteza prefrontal, el vínculo y la pertenencia, el sistema oxitocínico o la red por defecto en cómo nos hablamos, nos contamos nuestra vida y lo que es el sentido de vida y que muchas veces en esa red neuronal, que es ese discurso que tenemos con nosotros, hablamos con Dios, le contamos, le pedimos, le lloramos. Surge como una necesidad de conexión mucho más profunda” profundizaba Marian Rojas.

Un preso durante la Misa Jubilar del Papa

Ella misma explicaba que lo transcendental es connatural al ser humano y que, cuando frenas en la vorágine de tu día a día, tienes tiempo para encontrarte con Dios. “Di una charla en la cárcel para cientos de presos sobre cómo comprender su cerebro. Al final, me explicaron que cuando frenas de golpe ante una situación así, la espiritualidad surge con muchísima fuerza” contaba la doctora.

Como explicaba, la fe nos ayuda con nuestras emociones, incluso con las más negativas. “La psiquiatría moderna ve la fe como una especie de "vacuna" contra muchos problemas, que nos suceden por la sensación de sentirte querido, protegido. Reconoce que la espiritualidad eh la dimensión del significado y el propósito y la conexión con algo más grandes son protectores frente a la ansiedad, a la depresión y el estrés” decía.

La necesidad de encontrarle sentido a la vida

Marian Rojas celebraba que artistas como Rosalía, que son iconos de la cultura popular contemporánea, no muestren vergüenza en mostrar su fe y la resalten. Explica que, con ello, ayuda a muchas generaciones a entender que la espiritualidad es fundamental para el ser humano.

Y es que es bueno que todos nos hagamos preguntas y reflexionemos acerca del sentido a la vida que, dice, es necesario para no tener una vida vacía. “Buscar el sentido de la vida es uno de los factores que más llena el corazón del ser humano. De hecho, yo suelo decir que la felicidad depende del sentido, el propósito y el propósito nos trasciende muchas veces” explicaba.

Tu Música Hoy Rosalía

“El problema es que vivimos mirando likes, mirando pantallas en lo inmediato, en el estrés y eso bloquea esa corteza prefrontal que es cuando se despierta, pues ahí ese despertar interior que es una búsqueda, es ganas de hacerse preguntas que a veces no tienen fácil respuesta, es buscar entender por qué estamos aquí, que todo tiene un significado” profundizaba.

“Entender el amor, es que hay una cosa muy grande cuando nos dejamos, es que es muy grande lo que nos llega y hay muchas personas que en los últimos años ha habido por diferentes razones y agudizado por la anestesia del estrés, la soledad y la pantalla, que todo ello anestesia esa zona de nuestra mente que nos permite trascender, pensar, reflexionar o creer en algo más grande” sentenciaba.